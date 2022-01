Maderna puso en funciones a Pablo Almonacid y Cecilia Vera

El intendente de Trelew, Adrián Maderna, puso en funciones este viernes a Pablo Almonacid como nuevo secretario de Desarrollo Social y Acción Comunitaria, en reemplazo de Héctor Castillo; y a Cecilia Vera como coordinadora general de Salud y Acción Social.

El acto se desarrolló en el salón del Hotel Rayentray con la presencia de diversos funcionarios, parte de los equipos de trabajo del área, y familiares de quienes asumieron a los cargos.

Al hablar ante los presentes, Maderna agradeció al secretario saliente Héctor Castillo como “un compañero un amigo y militante”. Destacó que fue uno de los que viene acompañando la gestión desde el primer día en el año 2012: “Siempre puso en primer lugar, el compromiso, el trabajo y la vocación. Ha sido el secretario que más ha durado en el cargo dentro del área social en la historia de la democracia y eso no es coincidencia”, precisó.

Sobre los nuevos funcionarios Maderna indicó que conoce “la capacidad de ambos y de todas las personas que integran sus equipos de trabajo”, para continuar trabajando en la generación de políticas públicas “que lleguen a cada sector de la comunidad, especialmente aquellos que tienen un derecho vulnerado”.

Maderna agradeció el acompañamiento del Gobierno Nacional en el aspecto social y sanitario, tanto como en lo que respecta a la obra pública, el turismo y la economía social y recordó el difícil contexto de trabajo y la falta de apoyo de la gestión que encabezó Mauricio Marcri, para el gobierno municipal.

El secretario saliente, Héctor Castillo, agradeció al intendente Maderna y al equipo de trabajo que lo acompañó durante los últimos seis años a cargo del área social del Municipio. “Me voy tranquilo porque deje todo lo que podía dar de mí. Fui muy criticado o alabado, pero trabajé desde el primer día hasta este último”, indicó.

Pablo Almonacid, por su parte, agradeció a Héctor Castillo: “6 años en este cargo no son producto de la casualidad sino de un esfuerzo enorme y una gran capacidad de trabajo”, aseguró. También dijo que el nuevo desafío le genera “un alto sentido de responsabilidad. Quiero agradecer a Dios porque sus principios me han guiado en la vida y ha sido una lámpara a mis pies, a mi familia, y al Intendente por presentarme este enorme desafío. Entiendo la responsabilidad que implica”, subrayó.

Cecilia Vera, agradeció “la nueva oportunidad” y valoró el “acompañamiento y cuidado” recibidos mientras ocupó la Coordinación de Salud, a la que ahora se suma el área de Acción Social. “Renuevo mi compromiso y responsabilidad para seguir sumando a este proyecto de trabajo”, completó.