Lucas Navarro, revelación de la Liga del Valle: “Me siento muy feliz de estar en Independiente”

Lucas Navarro, jugador de Independiente de Trelew, ha conseguido nada menos que once conquistas en el último torneo oficial, a pesar de tratarse de un volante ofensivo y no un delantero neto, y se ha convertido rápidamente en la revelación del último torneo de la Liga del Valle. “La verdad que estaba muy feliz al ver mi nombre como jugador revelación de la Liga del Valle. Es gratificante que te reconozcan por haber tenido un buen torneo”, reconoció.

Expectativas superadas

“Estar en Independiente para mí es muy lindo. La verdad que superó las expectativas que yo tenía del club. Es una institución que viene en crecimiento y hay un grupo de personas muy buenas trabajando en el club, lo que me hizo sentir muy cómodo y a gusto a la vez. Me siento muy feliz de estar en Independiente”, señaló posteriormente el jugador de 24 años, nacido en Trelew, que cuenta con una vasta trayectoria, dado que ha tenido experiencias previas en Inferiores y Reserva de Defensa y Justicia, Brown de Madryn, en el Nacional B, y en un equipo de la cuarta división del fútbol trasandino, además de inferiores en otros equipos de la ciudad de Trelew.

Logro grupal

Sin embargo, sin adueñarse de los halagos recibidos, enseguida reconoció a sus compañeros de plantel. “Los premios individuales son lindos, pero creo que si no fuera por el grupo no hubiera podido resaltar de ninguna manera. Si bien hice once goles, si no hubiera sido por el trabajo grupal no hubiera hecho ninguno. Va todo de la mano y el premio es fruto del trabajo de todo el grupo”, remarcó.

Al referirse a sus expectativas para el año que ya inició, expresó: “El 2022 me lo imagino mucho mejor que el anterior. Hay que superarse tanto en lo personal como en lo grupal. Espero que sea un gran año para todo Independiente”.