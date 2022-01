Los museos y espacios de arte que inauguran en 2022: ya no miran al pasado sino al futuro

Un paseo de esculturas subacuático en Miami Beach dedicado al cuidado del medio ambiente con obras permanentes de artistas argentinos como una impactante instalación de Leandro Erlich; un museo dedicado a los NFT y el arte en Seattle (Estados Unidos); o un museo construido por robots, en Seúl, son algunos de los espacios culturales más destacados que este año abrirán sus puertas en todo el mundo.

Arquitectos prestigiosos y diseños despampanantes son algunas de las características que, en su mayoría, tendrán en común la docena de museos y espacios culturales que planean inaugurar en 2022, o re-inaugurar, en el caso de algunos que realizaron ampliaciones o mudanzas, como el Museo de Arte Moderno de Estambul que se trasladará a un nuevo complejo de última generación, diseñado por la estrella de la disciplina Renzo Piano, o el Museo de Broadway, un flamante espacio dedicado a la historia del teatro en Nueva York.

De este modo, mientras que algunos de los nuevos museos estarán destinados a albergar tesoros antiguos de su propia civilización, otro conjunto de estos espacios culturales -a la búsqueda de atraer nuevos públicos- estarán abocados al cuidado del medio ambiente, el avance de la tecnología o el auge de los NFT: el futuro, en definitiva.

A continuación, algunos de los más destacados que se inaugurarán o sumarán metros cuadrados durante este 2022.

Fundado por la argentina Ximena Caminos, el ReefLine de Miami,aún sin fecha exacta de apertura -pero anunciado para la primavera estadounidense, entre marzo y mayo de 2022- es un paseo escultórico público submarino en un arrecife artificial, pensado para «mentes ecológicas» que quieran bucear y hacer snorkel en este proyecto ambiental, a gran escala, impulsado junto con el gobierno de esa ciudad, además de artistas, biólogos marinos, ingenieros y arquitectos.

Si bien no es un museo, el nuevo espacio atraerá sin duda a los aficionados al arte a este complejo ubicado a 270 metros de la costa, un arrecife artificial rodeado de corales y vida marina en peligro de extinción, que convivirán junto a la instalación artística del argentino Leandro Erlich, ubicada a seis metros de profundidad: 66 autos juntos que simulan un embotellamiento, y que parecen estar hechos de arena.

El espacio, cuya directora artística es también Ximena Caminos, incluirá producciones del brasileño Ernesto Neto, la argentina Agustina Woodgate y el colectivo OMA, que sumarán su arte al espacio costero de South Beach, mientras busca promover la biodiversidad y mejorar la resiliencia costera.

No podía faltar un museo dedicado al gran tópico que en el último año cambió para siempre el modo de hacer y vender arte: el primer museo del mundo dedicado a los token no fungibles, Seattle NFT Museum, abrió sus puertas esta semana en el mundo físico, con 30 exposiciones (en pantallas de alta resolución) que buscan reflejar el enorme interés por el criptoarte. El flamante espacio, ideado por dos tecnólogos, busca ser punto de encuentro de artistas, creadores, coleccionistas y la comunidad de blockchain en general.

A fines de 2019 comenzó en Seúl, Corea del Sur, la construcción del Museo de la Ciencia de los Robots (RSM), un edificio curvo cuya estructura está siendo parcialmente construida por robots que, durante los últimos dos años, han estado imprimiendo hormigón en 3D, así como moldeando, soldando y ensamblando las placas metálicas que cubren su fachada. Cuando el museo de 2.500 metros cuadrados abra sus puertas, a finales de 2022 -o tal vez principios de 2023-, los visitantes podrán experimentar lo último en inteligencia artificial, tecnología de hologramas, realidad virtual y la industria de la robótica. Para algunos, la primera exposición del museo ya está sucediendo, con la construcción a la vista mediante robots supervisados por drones.

El Museo de Broadway se llamará el primer museo permanente dedicado a la historia, el arte y el legado de los musicales y obras de teatros de Broadway, que abrirá sus puertas en el corazón de Times Square, muy cerca de esas obras a las que rinde homenaje, durante el próximo verano estadounidense, es decir, entre julio y septiembre. Será una experiencia interactiva y envolvente para el espectador, ya no solo para conocer la historia sino también para ser parte de la ambientación, el vestuario o la música de las famosas obras de esa calle neoyorquina, de «El Rey León» a «Chicago» y de los hermanos Gershwin a Andrew Lloyd Webber.

El museo ubicado en el distrito teatral se ha asociado con artistas, diseñadores e historiadores teatrales de renombre para crear una experiencia interactiva de varios pisos, que a través de exposiciones e instalaciones pondrá de relieve momentos innovadores a lo largo de la ilustre historia de Broadway, incluido el detrás de escena de los espectáculos fundamentales que por allí pasaron cada noche.

El nuevo Museo Nacional de Arte, Arquitectura y Diseño de Oslo abrirá sus puertas el próximo 11 en la capital de Noruega, como el mayor museo de arte de la región nórdica, gracias a sus 13 mil metros cuadrados. En un flamante edificio diseñado por los arquitectos Kleihues + Schuwerk, el museo mostrará 5.000 obras de arte, desde la antigüedad hasta las más recientes adquisiciones contemporáneas, desplegadas en 90 salas expositivas, donde verán tapices medievales, pinturas de Claude Monet y sus highlights: «El grito» de Edvard Munch y un autorretrato de Vincent Van Gogh. Situado en el puerto de Oslo, cerca del paseo marítimo, el museo con vistas privilegiadas de la ciudad, fue diseñado para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 50 por ciento en comparación con los estándares de construcción actuales. El Museo de Oslo es el resultado de la fusión de cuatro museos de disciplinas diversas, por lo que su colección actual supera las 400.000 obras de arte, diseño, artesanía y arquitectura.

Para finales de 2022 está prevista la ampliación de la Galería de Arte de Nueva Gales del Sur, el impresionante edificio «Sidney Modern», diseñado por el estudio japonés SANAA, ganador del Premio Pritzker, y si bien, técnicamente, no es un nuevo museo, le cambiará la cara por completo al arte y la vida de esa ciudad australiana. El museo de arte funcionará así en dos edificios por lo que duplicará el espacio para exposiciones, además de la impresionante fachada de cristal, un jardín de arte público y varios pabellones entrelazados, con vista al puerto de Sydney, que podrán albergar hasta 2 millones de visitantes al año. Este museo sustentable posee tejados verdes, paneles solares y un espacio para recoger el agua de lluvia y generar energía hidráulica.

El Palace Museum de Hong Kong, cuya apertura está prevista para julio de 2022, en el vibrante Distrito Cultural de West Kowloon -un nuevo barrio de 40 hectáreas de tierra ganada al mar- será una plataforma dedicada a difundir el arte y la cultura de China, desde una interpretación fresca y contemporánea de la estética tradicional, inspirándose en el arte y el entorno urbano.

Imbuido de una visión global, el Museo del Palacio de Hong Kong funcionará en colaboración con el Museo del Palacio de Beijing, que ha prestado cerca de 800 tesoros imperiales, libros y caligrafía proveniente de la Ciudad Prohibida de Pekín. La mayoría de estas piezas se exhibirán en Hong Kong por primera vez, mientras que algunas nunca se han exhibido antes. También habrá obras de arte chinas e internacionales de otras instituciones mundiales líderes, como el Louvre, que tendrá a su cargo la curaduría de la exposición inaugural.

El Museo de Arte Moderno de Estambul, en Turquía, dedicado principalmente a la historia del arte moderno y contemporáneo de ese país, está funcionando temporalmente en el distrito de Beyoglu, pero está «a punto» de mudarse al nuevo edificio del museo, diseñado por el mundialmente conocido arquitecto italiano Renzo Piano, en el paseo marítimo de Karakoy. Su propósito es difundir la creatividad artística y la identidad cultural de Turquía y si bien aún no tienen fecha precisa de inauguración, será en el transcurso de este 2022 e incluirá -además de las salas expositivas- una biblioteca, una tienda de diseño, espacios para eventos, una cafetería y un restaurante.

Lugar de peregrinación de los miles de fanáticos que tiene en Francia, la casa donde vivió el célebre y polémico músico Serge Gainsbourg (1928-1991), en París, será convertida en museo para rendir tributo a la herencia cultural del enfant terrible de la chanson. La Maison Gainsbourg, dedicada a la vida y obra del creador de «Je t’aime, moi non plus», abrirá en el otoño parisino (entre marzo y mayo) en la rue de Verneuil, para recibir a todo público.

También en Francia, abrirá ampliado y renovado -luego de siete años de trabajos- el Museo de Cluny, dedicado a la historia y arqueología de la Edad Media de ese país. Habrá objetos de la catedral de Notre-Dame y de la Sainte-Chapelle de París, una capilla gótica y baños galo-romanos del siglo I en el Musée de Cluny que volverá a recibir al público durante la primavera parisina, en la rue du Sommerard, en la capital francesa.

Con una arquitectura desafiante e impactante, de forma circular y hueca en el centro, cuyo exterior está repleto de caligrafías que dan forma a un poema árabe, el Museo del Futuro en Dubai promete abrir sus puertas en 2022 para albergar exposiciones interactivas dedicadas a «ver, tocar y moldear el futuro». A lo largo de siete pisos, el museo se abocará a pensar en los viajes al espacio, el cambio climático, las tecnologías del futuro y la ecología, a través de escenarios inmersivos que parecerán «películas del futuro». (Fuente: Télam)