Lionel Messi no jugará los partidos ante Chile y Colombia

Tras esperar hasta la última semana para tomar la decisión, finalmente Lionel Messi no estará en la lista de la Selección Argentina para los próximos dos compromisos de Eliminatorias Sudamericanas: Chile, el jueves 27 en Calama, y Colombia, el martes 1° de febrero en Córdoba.

Si bien Lionel Scaloni tenía la idea ya desde hace un tiempo de darle descanso a Messi en esta doble fecha, con la Selección Argentina ya clasificada a Qatar 2022 y luego de un 2021 más que intenso para la Pulga, con mucho viaje y cambio de club incluido, el capitán no quería ausentarse.

Sin embargo, el contagio de coronavirus que sufrió Lionel Messi entre Navidad y Año Nuevo en Rosario, más los inesperados plazos de recuperación que todavía no le permitieron volver a jugar, fueron los motivos que terminaron inclinando la balanza para que Leo no sea convocado.

Clasificación asegurada

El 22 de diciembre de 2021, Leo Messi jugó el último partido del año con el PSG, que como visitante empató 1-1 ante el Lorient, gracias a un gol agónico de Icardi. Tras aquella igualdad, la Pulga y su familia viajaron desde París a Rosario, para pasar las fiestas en Argentina. Entre Navidad y Año Nuevo, el 10 se contagió de coronavirus, aunque la noticia se dio a conocer recién en los primeros días de 2022, cuando PSG lo comunicó oficialmente en un parte médico.

El positivo de Covid-19 lo dejó a Messi unos días más en Rosario y recién el 6 de enero se subió al avión junto a Antonela y los chicos para regresar a Francia. Sin embargo, los días posteriores a su aterrizaje en la capital francesa no lo tuvieron junto al plantel del PSG. «Me tomó más tiempo de lo esperado», dijo en su cuenta de Instagram.

Sin Lio

Será la primera vez sin Messi en la clasificación al Mundial. De los 14 partidos que se llevan jugados (incluido el de Brasil como visitante, que se suspendió a los 5 minutos de juego), Leo arrancó como titular en todos salvo el de Uruguay en Montevideo, donde ingresó un rato sobre el final del partido.

En lo que va de las Eliminatorias para Messi, donde podrían considerarse que jugó 12 partidos más el puñado de minutos en Brasil y el ratito en Uruguay, la Pulga convirtió seis goles: Ecuador, Uruguay, Chile y Bolivia (3).