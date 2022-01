Las entradas para el Mundial de fútbol en Qatar costarán hasta 4.300 dólares

La primera etapa del proceso de venta de entradas para el Mundial de fútbol en Qatar comenzó este miércoles, a diez meses del inicio del certamen.

A partir de este miércoles y hasta el próximo 8 de febrero, las entradas podrán solicitarse a través de la página oficial de la FIFA.

El proceso recién se completará el 8 de marzo cuando desde la FIFA enviarán las respuestas de todas las solicitudes.

Desde esta mañana (mediodía de Qatar), la FIFA habilitó el proceso de solicitud de entradas que se extenderá hasta el próximo 8 de febrero.

Los solicitantes deberán registrarse en la página oficial de la FIFA y podrán pedir hasta seis entradas por partido y un máximo de sesenta tickets por usuario.

Los precios de los tickets se dividen en cuatro categorías y van desde los 56 dólares para los extranjeros ya que los qataríes tendrán un descuento especial que comienza desde los 11 de la misma moneda

Para esta edición se podrá acceder entradas para partido individual o a abonos por estadio o por seleccionado. El combo de fase de grupos va desde los 227 hasta los 1.500 dólares aproximadamente según la categoría.

La fase de grupos con octavos, desde 300 hasta 1.700 dólares; y todo completo hasta la final desde 1.600 hasta 4.300 dólares.

Los precios de los tickets se dividen en cuatro categorías y van desde los 56 dólares para los extranjeros ya que los qataríes tendrán un descuento especial que comienza desde los 11 de la misma moneda.

El partido inaugural, por ejemplo, arranca en un precio de 302 dólares, pero para el resto de la fase de grupos se podrán adquirir desde los 56 dólares.

A partir de octavos de final, el precio asciende a los 96 dólares, luego en cuartos desde 205, en semifinales a partir de 357 y la final desde 604 hasta 1.600.

El partido inaugural, por ejemplo, arranca en un precio de 302 dólares, pero para el resto de la fase de grupos se podrán adquirir desde los 56 dólares

Los precios oficiales están expresados en la moneda qatarí (riales) y en esta etapa solo se podrán reservar los tickets con una tarjeta VISA.

Desde la FIFA aclararon que «el hecho de completar y enviar su solicitud de entradas no garantiza la disponibilidad de las mismas».

Si la demanda supera la cantidad disponible, la organización «un sorteo para determinar a qué solicitantes se les asignan entradas».

También detallaron que cada solicitud de entradas puede tener tres resultados:

– con éxito: se asignan todas las entradas solicitadas – parcialmente exitosa: sólo una parte de las entradas solicitadas.

– sin éxito: no se asigna ninguna entrada solicitada.

Todos los solicitantes de entradas que hayan tenido éxito o éxito parcial en su pedido serán notificados del resultado por correo electrónico, no antes del 8 de marzo de 2022.