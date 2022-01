La UTN llevó su oferta académica a los vecinos del Oeste de Puerto Madryn

El secretario de Extensión y Vinculación Tecnológica de la Facultad Regional Chubut de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN – FRCh), Lic. Mariano Barifuzza, visitó con el Programa “UTN en los barrios”, a vecinos y vecinas del barrio Oeste con el fin de acercar la oferta académica universitaria sin necesidad de que ellos se trasladen a la sede.

Barifuzza explicó que “UTN en los barrios” tiene como objetivo acercar la Universidad a la comunidad, y sobre todo a los jóvenes. Mostrarles no sólo las carreras que se dictan, sino también cómo funciona, cómo se los recibe, el tipo de acompañamiento que tienen durante todo el proceso para lograr el fin último que es graduarse y contar con una profesión”.

“Esta nueva gestión se ha comprometido a basar nuestra política universitaria, en este caso de Extensión, puertas abiertas y afuera de la institución. Que podamos trasladarnos al territorio no sólo para llevar y dar a conocer nuestra propuesta sino también para escuchar, ver y también nosotros aprender de la comunidad”, señaló el titular de Extensión y agregó “en esa retroalimentación está la plataforma social que la universidad pública necesita para hacer su trabajo”.

En esta oportunidad, la UTN Chubut trabajó con la organización Barrios de Pie, con la que se encuentra coordinando encuentros en otros sectores de la ciudad de Puerto Madryn tales como los barrios Pujol y San Miguel.

Barifuzza comentó que la proyección es “potenciar el Programa en el 2022. Llegar a todos los barrios de la ciudad y también extenderlo a otras localidades. Es necesario que nuestros jóvenes conozcan que existe una universidad pública, gratuita y de calidad muy cerca de ellos. Que no tienen la necesidad de trasladarse a las grandes ciudades a estudiar” y finalizó “además, la UTN está pensada para beneficiar a los trabajadores, por lo que tiene horarios y modalidades de cursada a los que ellos pueden asistir”.