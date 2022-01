La tercera dosis, la más colocada en los vacunatorios madrynenses

El subsecretario de Salud de Puerto Madryn, Roberto Neme, brindó un panorama del avance de la vacunación contra el Covid-19 en la ciudad del golfo, a pocas horas de la llegada de la ministra nacional Carla Vizzotti. «La semana pasada tuvimos un ritmo muy importante, casi mil vacunas diarias y el viernes bajó casi a la mitad, pero nosotros entendemos que es por la cantidad de gente que ya se pudo vacunar, así que venimos con un ritmo importante». Otro de los factores que influye en la caída de los últimos días es la enorme cantidad de contagiados que deberán esperar 90 días para inocularse: «Cuando uno pasa por la enfermedad, naturalmente se empiezan a genera anticuerpos, por lo que un contagio leve funciona como una dosis más, por lo que no tiene sentido vacunarse antes de los tres meses».

Buenos resultados

A diferencia de lo ocurrido en Comodoro Rivadavia o Trelew, donde se llevó a cabo las 24 horas y la Noche de las Vacunas, en Puerto Madryn «casi no hay demora, uno viene y en poquitos minutos se puede vacunar, además estaremos reforzando con el vacunatorio móvil. La verdad que es muy accesible la vacunación en Madryn, se ha vacunado mucha gente de acá, muchos turistas también, que han destacado la rapidez, así que vamos a seguir con estrategia que nos ha dado muy buen resultado».

Niños y jóvenes

Respecto a qué dosis se está colocando, Neme aseguró que «hay mucha aplicación de la de refuerzo, de la tercera. Hay que recordar que los mayores deben esperar cuatro meses y cinco meses los adolescentes». Por otra parte, el tema de la vacunación pediátrica preocupa a las autoridades debido a que los números, tanto en Madryn como en Trelew, no son tan importantes: «Ha sido la franja etaria que más ha tardado en vacunarse, tal vez porque es una población que no se afecta tanto. Pero hay que recordar que la vacunación es importante, no solo por los efectos que tiene para uno, sino porque baja la transmisibilidad. Una persona vacunada tiene cuatro veces menos de posibilidades de transmitir el virus, entonces los jóvenes tienen que pensar de manera solidaria».