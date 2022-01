“La obra del Estadio Centenario jerarquiza la ciudad”, afirmó Luque

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, explicó las diferentes obras que se están ejecutando en la ciudad y las que se proyectan para este año, al tiempo de defender la decisión política de su gestión de concluir infraestructura que permanece inconclusa. En declaraciones a División Noticias de AzM TV – Canal 9 de la Patagonia señaló que “cuando fui candidato a intendente en la plataforma electoral que presentamos a la sociedad, uno de los temas era terminar las obras inconclusas. Una de ellas es la del acueducto que hace un mes volvió a ejecutarse, otra es la Ruta 3 que va a Caleta Olivia que se licitó hace dos meses, y también teníamos planificado terminar la obra del Estadio Centenario, y así dejar de ser la capital de las obras postergadas”, sostuvo.

En cuanto a la obra del Estadio Centenario recordó cómo se gestó esa infraestructura y como quedó postergada a lo largo de los años, y en ese marco, Luque aseguró que “decidimos junto al Gobierno nacional trasladar una parte del presupuesto y terminar esta obra. Tenemos un presupuesto de los comodorenses de más de 5.000 millones de pesos. Vamos a destinar fondos para terminar esa obra y van a llegar fondos nacionales para obras, con lo cual se va a compensar”, detalló respecto de la asignación de recursos para concluirlo.

“La obra del Estadio Centenario jerarquiza la ciudad, y desde la gestión venimos bregando para posicionar a Comodoro como una ciudad de eventos”, manifestó el intendente comodorense.

Sobre los cuestionamientos recibidos, clarificó: “hay que diferenciar como ha actuado la oposición. La Unión Cívica Radical nos ha acompañado. Ha tenido una visión constructiva para que dejemos de ser la ciudad de no se puede. Pero hay parte de la oposición que se oponen a todo, no sirve solo destruir”, criticó en cuanto al posicionamiento de Juntos por el Cambio.

“Nos comprometimos con toda la ciudad con lo que prometimos de concluir las obras inconclusas y en esa línea vamos a continuar”, insistió Luque, al tiempo de sostener que “hemos tratado de sobrellevar de la mejor forma posible a esta pandemia, y hemos apostado por la diversificación productiva, mejorando los servicios, poner a la ciudad de cara al mar, avanzar con una planificación turística; son muchas las cosas que llevamos adelante, y escuchamos a todos los sectores, pero hay miembros de la oposición que no quieren aportar, sino solo intentan sacar ventaja. La oposición no ha traído una sola idea”, reprochó.