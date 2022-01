La elección de jueces, eje central del Consejo de la Magistratura de cara al 2022

El presidente del Consejo de la Magistratura de Chubut, doctor Tomás Malerba, se refirió a los distintos ejes de trabajo que el órgano llevará a cabo durante el 2022.

En diálogo con El Diario, precisó que «iniciando con esta nueva gestión tenemos algunas ideas y directrices enfocadas a mejorar la institucionalidad, por un lado, y por el otro a trabajar en lo que más nos corresponde que es la designación de magistrados y funcionarios, y todo lo relacionado con eventuales denuncias».

Elección de magistrados

Asimismo, Malerba explicó que «habrá una primera sesión del tipo administrativa ordinaria, en la que se realizará la jura a dos consejeros que aún no han podido jurar, y a partir de allí se programará la actividad del año en cuanto a la función específica del Consejo» y agregó que «por lo pronto, pondremos mucha énfasis en la elección de magistrados ya que estamos con un faltante importante en la provincia, y hay lugares que son muy complejos como por ejemplo los juzgados laborales y de Familia de Comodoro Rivadavia, que están con muy pocos magistrados por ascensos de las magistradas que estaban a cargo de los mismos».

Evaluarán la situación de la jueza Suárez

«De todos modos», continuó el funcionario, «nos pondremos de acuerdo con el Superior Tribunal de Justicia respecto de cuáles son las necesidades más imperiosas que ellos evalúan».

«Por otro lado, tenemos la presentación de denuncias respecto de la situación de la doctora (Mariel) Suárez, a la cual también hay que darle trámite, y sabemos también que hay un trámite en el Superior Tribunal, de modo que debemos coordinar ambas cuestiones ya que, si bien en principio el STJ tiene la superintendencia administrativa, si este entendiera que la investigación excede a sus funciones, entendemos que elevará el sumario para evaluación del Consejo de la Magistratura, que es quien debe disponer la acusación o la apertura de un juicio político», apuntó.

Ratificación de los hechos expuestos

Consultado sobre esta última situación, Malerba detalló que actualmente hay dos denuncias radicadas contra la jueza Suárez por su presunto vínculo con el recluso Cristian «Mai» Bustos: «Está la de Comodoro, radicada por Juan Pablo Luque, y la de Ignacio Torres, el senador nacional, acompañando la firma de familiares de la víctima (por «Tito» Roberts, el policía por cuyo homicidio condenaron a Bustos)», señaló, sumando a ello que «el mecanismo ingresa por mail y el Secretario del Consejo requerirá, eventualmente, la ratificación de cada una de esas denuncias, y el procedimiento posterior es que en la primera reunión del Consejo se designa la Comisión de Admisibilidad, que es la que determina si las mismas pasan a sumario o no».

Evaluación de las denuncias

En el mismo sentido, Malerba aclaró que «también hay una etapa de evaluación, ya que pareciera ser que se la está investigando a la doctora Suárez en el ámbito administrativo, y parte de las denuncias podrían tener similitud o no, habría que ver cada una de ellas pero aún no he tenido acceso al contenido de las mismas», añadiendo que «la Comisión de Admisibilidad deberá evaluar si los hechos son todos los mismos, ya que podría darse el caso en que alguno de los denunciantes estableciera un hecho distinto con otras implicancias; si bien es cierto que hay un sumario administrativo y que no puede haber dos por el mismo hecho, nosotros podríamos hacer otro sumario por otros hechos».

Cubrir vacantes en juzgados

Otro tema en el que el titular del Consejo de la Magistratura hizo especial énfasis es el faltante de jueces y juezas en distintas localidades de Chubut. Consultado sobre la injerencia que ello tiene actualmente en la garantía del servicio de Justicia, remarcó que «cuando faltan magistrados, el servicio sin duda alguna tiene una merma en cuanto a la posibilidad de una mejor actividad; sin embargo, entendemos que la prioridad tiene que ver con Comodoro en una cuestión puntual, donde hay cuatro juzgados de Familia y tres de ellos vacantes, y un escenario similar en los tres o cuatro juzgados laborales; si bien es cierto que el juez de Sarmiento reemplaza y subroga en Comodoro, es un esfuerzo tremendo considerando que está viajando una vez por semana a Comodoro».

Reuniones con colegios de abogados

En el mismo sentido, Malerba puntualizó que será necesario resolver este tipo de cuestiones «para tener un servicio de Justicia mucho mejor» y sostuvo que «lamentablemente, no hemos podido cubrir los cargos porque se han llamado a concursos y será la tercera vez que llamamos a juzgados laborales y no hemos podido cubrir ningún cargo».

En esta línea, anticipó que «tengo pendiente una charla con el Colegio de Abogados para presentarme oficialmente y encontrar una salida entre todos, respecto de los colegas quienes deseen poder brindar un servicio en el sentido de jueces, y que sean apuntalados desde los colegios de abogados para que se presenten a los concursos y puedan cubrir dichos cargos».

«Debemos elegir a los mejores»

«Personalmente», reconoció el abogado, «estoy preocupado porque creo que no estamos pudiendo cubrir la necesidad de los cargos y estamos siendo bastante exigentes desde el Consejo, lo cual también es parte de la cuestión ya que tampoco hay que elegir por elegir, sino quienes consideremos que son los mejores: esa es la devolución que podemos darle a la sociedad, la cual nos ha encomendado una tarea tan importante».