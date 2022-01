La crisis hídrica jaquea a los productores de Gobernador Costa

El intendente de Gobernador Costa, Miguel Gómez, habló con AZM Radio respecto a la grave crisis hídrica que atraviesa la zona y explicó que la Cooperativa Tehuelche, encargada de la provisión de agua potable, «tiene siete u ocho pozos activos, de los cuales hay un par que ya están al límite de la captación por la baja de las napas. Los han ampliado un poco, pero no han logrado satisfacer la necesidad actual, ya que el incremento de las temperaturas hizo que la gente consuma más agua».

Datos precisos

Desde la comuna han solicitado al Instituto Provincial del Agua (IPA) que se realice un estudio para saber dónde poder captar agua: «Queremos que nos den esa información o contratar alguna empresa que se dedica a realizar estos estudios. Nosotros tenemos identificados lugares a la vera de nuestro pueblo, estimamos que puede haber ahí agua subterránea, pero necesitamos datos certeros para poder avanzar con la perforación».

Desmanejo

Ante esta situación, desde la cooperativa se están realizando algunos cortes para poder garantizar la recarga de alguna de las dos cisternas con las que cuenta Gobernador Costa. «Producto de que no hubo nevadas, no hubo lluvias, las altas temperaturas y si a eso le sumamos el desmanejo de la poca agua que debería correr, termina con esta situación», señaló Gómez, quien no dudó en afirmar que se debe declarar la emergencia hídrica en la zona: «El productor ha perdido enormemente su capacidad. La pérdida ha sido enorme para ellos, no hay agua, no hay pasturas, el daño ambiental es muy grande».