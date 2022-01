“La Banda” sumó dos nuevos refuerzos

Luego de iniciar sus trabajos de pretemporada el pasado lunes, el Club Guillermo Brown va confirmando nuevos refuerzos a su plantilla, para transitar la Temporada 2022 de la Primera Nacional.

De esta forma, ya fueron presentados y ya se entrenan bajo las órdenes de Andrés Yllana, los jugadores Agustín Pereyra y Ezequiel González, lateral derecho y mediocampista, respectivamente. Anteriormente, habían llegado Juan Ignacio Silva y Renso Pérez.

Pereyra y González, caras nuevas para el equipo de Yllana

Desde el pasado lunes, el Club Guillermo Brown realiza sus trabajos de pretemporada de cara al Torneo de la Primera Nacional y de cara a esta competencia, va confirmando los refuerzos que se suman al equipo que comandan desde este 2022 el entrenador Andrés Yllana.

Luego de la presentación oficial de los primeros dos refuerzos el pasado lunes, este miércoles se concretaron dos más, como ser los jugadores Agustín Pereyra y Exequiel González.

En el caso de Pereyra, es un defensor lateral derecho, de 23 años, con último paso por Deportivo Armenio y con formación en Godoy Cruz de Mendoza; en tanto que González, de 20 años, llega desde Belgrano de Córdoba. Se desempeña como mediocampista y como dato interesante, es que es el hijo del ídolo del club “Pirata”, Esteban ¨Tete¨ González.

Vale destacar que desde el lunes junto al resto de la plantilla que continúa de la pasada temporada, ya se entrenan los mediocampistas Juan Ignacio Silva (ex Gimnasia de La Plata y Villa San Carlos) y Renso Pérez, ex jugador de Agropecuario de Carlos Casares y Villa Dálmine, con amplia experiencia en la categoría.

Entre los futbolistas que continúan de la pasada Temporada, están Iván Arbello, Elvis Bahamonde, Khalil Caraballo , Elián Coronas, Santiago Gómez, Maximiliano Guardia, Luciano Guarracino, Natanael Hernández, Samuel Hernández, Nicolás Herranz, Axel Kostelak, Thomas Matschke, Sebastián Medina, Gabriel Navarro, Bruno Paladini, Renso Pérez, Martín Rolle, Santiago Ullúa (arquero, en recuperación de una operación), José Villegas.

Además, regresaron de sus respectivos préstamos, los mediocampistas Cristian García y Mauricio Vera, tras sus pasos por Manta de Ecuador y San Martin de San Juan, respectivamente. En estos casos, estos jugadores están abiertos a ofertas de otros clubes que, de no llegar, seguirán este Torneo jugando para “la Banda”.

FOTOS: Gentileza Gustavo García, Browndosmil