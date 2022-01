“La Banda” comienza la pretemporada con el primer refuerzo

Este lunes, desde las 8:30 horas en el Estadio “Raúl Conti”, el plantel de Guillermo Brown comenzará con los trabajos de pretemporada, de cara al próximo Torneo de la Primera Nacional.

Será el inicio del segundo ciclo de Andrés Yllana como entrenador. Se espera la presencia de uno de los primeros refuerzos, el mediocampista Juan Ignacio Silva, ex Vila San Carlos y Gimnasia La Plata.

Lunes en Brown

De cara a la Temporada 2022 del Torneo de Primera Nacional, comenzarán este lunes, los trabajos de pretemporada del plantel de Guillermo Brown, dándole inicio a la vez, al segundo ciclo de Andrés Yllana como entrenador del conjunto portuario.

Desde las 8:30 horas se dará inicio a los entrenos que combinarán durante la primera semana, jornadas de prácticas simple turno, con días de doble turno, como se dará el día miércoles.

Si bien el club aún no ha oficializado los nuevos futbolistas que reforzarán el equipo, si trascendió que este lunes se sumará el grupo el mediocampista derecho Juan Ignacio Silva, proveniente de Villa San Carlos.

El joven de 24 años, es conocido por el entrenador Yllana, luego de su paso por la institución antes mencionado, registrando divisionales Inferiores en Gimnasia de La Plata equipo en el que incluso, debutó en Primera División en el año 2015 comandado por Pedro Troglio. Asimismo, tras su paso por “El Lobo”, pasó a vestir los colores de Aldosivi de Mar del Plata.

Además de Silva, la dirigencia browniana tendría apalabrada la llegada de tres jugadores más, también mediocampistas ellos. Renso Pérez, volante por el costado derecho, también sería una de las nuevas incorporaciones para el plantel browniano. Registra pasos Torneos anteriores en Villa Dálmine, llegando proveniente desde Agropecuario de Carlos Casares.

Vale destacar que de cara a esta Temporada, “La Banda” no contará con diez jugadores del Torneo anterior, quienes por culminar su vínculo o rescisión, no seguirán en la institución, como ser lo casos de: Franco Agüero, Matías Ahumada Acuña, Tobías Albarracín, Braian Aquino, Gonzalo Bazán, Oscar Belinetz, Alejo Blanco, Axel Juárez, Leandro Lacunza y Franco Sivetti.

Además, Brown contará con el regreso de Cristian García, luego de que culminara el préstamo con el club Manta de Ecuador: de esta forma, los brownianos contarán con un valor importante en mediocampo, con la vuelta el volante de central más destacado de las últimas Temporadas.