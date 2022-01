Incendio a la vera de la RN 40

Vialidad Nacional informó este jueves que rehabilitó la circulación en la Ruta Nacional 40 entre El Bolsón y Bariloche, donde persiste la presencia de humo por el incendio que se desató el miércoles en la zona. Desde el organismo nacional, solicitan respetar las indicaciones del personal de seguridad presente en el lugar.

El incendio se inició el miércoles a la vera de la Ruta Nacional 40, entre El Foyel y el Acceso al cerro Tronador. El Comité de Emergencia Regional, integrado por varios organismos trabajan para detener el avance del incendio.

Informe del COE Regional

El COE regional informó que en el Sector 6, en las inmediaciones de la seccional Villegas, en la jornada del miércoles por la tarde, debido a las altas temperaturas y el incremento del viento, provocaron que el fuego salte la ruta con dirección Este sobre el

cañadón de la Mosca.

Este jueves por la mañana la zona amaneció con un gran manto de humo, producto del descenso de la temperatura por la noche.

Se prevé condiciones meteorológicas similares a las del miércoles con fuertes vientos y altas temperaturas, que no son favorables para el combate del fuego y favorecen para que el comportamiento del incendio se active nuevamente con gran intensidad.

Bajo estas condiciones no es factible garantizar que la ruta pueda permanecer habilitada ni tampoco anticipar el momento o cómo afectará el fuego sobre este circuito.

Personal técnico analiza de forma constante todas las variables en el terreno junto a información específica, para evaluar el despliegue en el territorio y los aspectos de seguridad.

En el terreno se despliegan brigadistas de todas las instituciones y los medios aéreos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

Este frente del fuego no está en dirección a las poblaciones de Villegas y El Manso.

Se solicita circular con extrema precaución y estar atentos a los partes de prensa oficiales.