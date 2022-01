Impulsan ley para que sea obligatoria la vacuna contra el Covid

En medio de la pandemia y con el pico de casos de la tercera ola aún en alza, un proyecto de ley presentado por diputados del Frente de Todos empezó a generar revuelo alrededor de la vacunación contra el coronavirus. Se trata de una iniciativa impulsada por el diputado del oficialismo Juan Carlos Alderete -junto a una decena de legisladores de ese espacio- que pide «incorporar la vacuna contra el Sars-Cov-2 (Covid-19) al calendario nacional de vacunación» y que de esta manera se convierta en obligatoria.

El proyecto, que ingresó a la Cámara de Diputados el viernes pasado, tiene siete artículos. «Incorpórese al Calendario Nacional de Vacunación, con carácter gratuito y obligatorio, el esquema completo de vacunación contra el SARS CoV-2 (COVID-19) para todas las personas mayores de dieciocho (18) años que habitan la República Argentina», dice en el primero.

Pero no solo la vuelve a obligatoria para los mayores de edad, también busca que los niños y niñas entre 3 y 17 años «que presenten comorbilidades y/o enfermedades de riesgo debidamente certificadas por personal médico» ingresen en un esquema de obligatoriedad en la vacuna. Hoy, según los números oficiales, el universo de niños entre 3 y 11 años es el que tienen niveles más bajos de vacunación.

Para Alderete, autor del proyecto, «las vacunas demostraron en el mundo que son determinantes para lograr controlar el desarrollo de la enfermedad grave» y considera que quienes no se inoculan «no pueden arriesgar a los que sí estamos vacunados y nos cuidamos».

La discusión que busca instalar el oficialismo en el Congreso va en paralelo a la campaña de vacunación contra el Covid que está en marcha desde comienzos de 2021 y que según los números oficiales cuenta con datos alentadores. Hoy el 73,9% de los argentinos tiene el esquema completo de dosis, un 84,6% recibió una sola dosis y el 21,7 ya alcanzó la de refuerzo.

El proyecto propone que la vacuna se «gratuita» y habilita al jefe de Gabinete a redistribuir -una vez aprobada la normativa- los fondos necesarios a los distritos para que puedan vacunar de manera obligatoria.

Además, agregan que no se necesitará una orden médica para recibir la vacuna.

Para que el proyecto empieza a debatirse deberá primero recorrer los caminos formales y ser aprobado en las comisiones correspondientes. Se descuenta que la de Salud y Presupuesto deberían analizar la iniciativa.

En principio, la idea sería tratarlo una vez que arranquen las sesiones ordinarias, el 1 de marzo. «Esta semana que viene seguramente habrá actividad en el Congreso. En la comisión de Salud voy a proponer si es posible tratar sobre tablas el proyecto en las primeras sesiones ordinarias», le dijo Alderete a Clarín.

El proyecto promete levantar polémicas en Diputados. Hay legisladores que ya se manifestaron contra la obligatoriedad de las vacunas. Algunos con argumentos vinculados a cuestiones sanitarias -aún no están terminados todos los ensayos sobre las vacunas contra el Covid- y otros porque creen que atenta contra las libertades individuales.

La diputada de Juntos, Sabrina Ajmechet, ya empezó a meterse en la polemica por el proyecto. Sostuvo que es un «disparate que sea obligatoria». «La vacuna fue autorizada en un contexto de emergencia y sin seguir todos los tiempos y etapas que tienen las vacunas que forman parte del calendario obligatorio», agregó ante Clarín.

«No se puede obligar a las personas a que se vacunen. Lo que sí se puede hacer es incentivarlas, porque vemos que las vacunas son efectivas», sintetizó Ajmechet.