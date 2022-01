Habrá clásico en el Nacional: Madryn y Brown se enfrentarán en la séptima fecha

Hace minutos se sorteó el fixture de la Primera Nacional que en esta Temporada 2022 tendrá a los dos equipos de Puerto Madryn, Guillermo Brown y el recientemente ascendido Deportivo Madryn, compartiendo la divisional.

El debut del «Depo» será como local ante Agropecuario de Carlos Casares, mientras que «La Banda» jugará fuera de casa ante Villa Dálmine. La pregunta que todos se hacen: ¿El Clásico? Por la 7ma fecha en cancha del «Aurinegro».

Con fixture para los dos

El fin de semana del 13 de febrero comenzará la Temporada 2022 de la Primera Nacional que tendrá a dos equipos grandes de Puerto Madryn compartiendo la categoría: Guillermo Brown que jugará por octavo año consecutivo está divisional y Deportivo Madryn que debutará en la segunda categoría del fútbol argentino tras ascender el 4 de noviembre de 2021 desde el Federal A.

El debut del «Depo» será como local en el Estadio «Abel Sastre» recibiendo a Agropecuario Argentino de Carlos Casares. En tanto, en el caso de «La Banda» será fuera de casa, visitando a Villa Dálmine.

El partido que genera grandes expectativas entre los fanáticos de uno y otro equipo y entre los amantes del fútbol, «El Clásico» de la ciudad portuaria, será por la séptima fecha del certamen. Se jugará en cancha del Deportivo Madryn a fines de marzo/principio de abril.

Reforzándose

Ambos equipos transitan por su segunda semana de pretemporada. En el caso de los «Aurinegros», que dirige Ricardo Pancaldo, ha llegado uno de los últimos refuerzos, como es el caso del delantero ex Gimnasia de La Plata, Rodrigo Castillo.

Por parte de Brown, que cumple el segundo ciclo de Andrés Yllana como DT, confirmará la incorporación en las próximas horas de Federico Mancinelli, zaguero central de vasta experiencia en la categoría y en Primera, más el defensor Agustín Sandoná ex Unión de Santa Fe. Asimismo, llegaría el arquero Facundo Perrone ex Vélez.