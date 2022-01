Formalizarán denuncia contra Gianola por el presunto abuso a una masajista de Madryn

El abogado de Puerto Madryn, Carlos Villada, se refirió a la denuncia de una masajista local hacia el actor Fabián Gianola, por presunto abuso sexual «gravemente ultrajante» cometido en 2012, cuando el intérprete había solicitado el servicio mientras se hospedaba en el Hotel Playa. La denuncia será radicada en los próximos días, según lo anticipó Villada, quien patrocina a la masajista.

«La molestaba»

«Todavía no se formalizó la denuncia y no ingresó en la Fiscalía por una cuestión de armado de la presentación. Esto ocurrió hace casi diez años, en el contexto en que el Hotel Playa, que no tenía Spa propio, llamaba masajistas, podólogo o el profesional que necesitaba el pasajero para que lo asistiera en su habitación. Gianola pidió una masajista, ella le hizo el masaje, ya estaba bastante desubicado, primero porque no la esperó vestido sino con una toallita mínima, y luego porque todo el tiempo hacía ‘poses’, se hacía el gracioso y la molestaba, hasta que terminado el masaje sele tiró encima y tuvo algunos tocamientos y besos, hasta que ella pudo zafar de la situación», manifestó el letrado.

«Se hubiera quedado sin trabajo»

Consultado sobre la figura de la causa, Villada consideró que «esun abuso sexual gravemente ultrajante, que tiene una pena de 4 a 10 años», agregando que «ella fue con su camilla para hacer masajes, y ahora tenemos que pensar dos cuestiones: primero, que esta señora, en aquel entonces, si hubiera armado el escándalo que correspondía armar se quedaba sin trabajo y listo, ya que hace casi diez años era otra la situación general de la cabeza de todo el mundo; ella tenía cuatro hijos, estaba separada y tenía que mantenerlos, por lo cual no podía no terminar el masaje ya que era un ingreso importante».

«Pudo exponer lo que pasó»

En segundo orden, el abogado de la víctima sostuvo que «esto hay que tenerlo en cuenta para pensar por qué tardó tanto tiempo (en denunciar), pero además, psicológicamente, no todos estamos preparados para decir lo que tenemos que decir en el momento en que debemos hacerlo; su proceso fue más largo, su cuestión de poder sacarlo y exteriorizar todo lo que había vivido lo pudo hacer ahora».

«Cuando esta señora vio que más de una persona lo había denunciado, eso le removió todo, pudo exponer la cuestión y habló con el abogado de Buenos Aires, no conmigo. Y por recomendaciones, el mismo me llamó a mí para ver si podía patrocinar esa denuncia», añadió.

«No es tan sencillo»

«El hecho fue acá y se tiene que investigar acá, y en todo casi si hay una condena se unirá con las causas de allá para hacer una pena única», anticipó Villada, remarcado que «contamos con varias cuestiones en contra: una es que el Hotel Playa no está más, por lo que no es tan sencillo ubicar gente que refrende los dichos de la señora, luego hay que hacer pruebas para que confirmen que el día 6 de mayo (de 2012) actuó Gianola y que estaba desde el 3 o 4 en la ciudad, no es tan sencillo».