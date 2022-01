“Flor” Fernández volvió a “La Banda” como entrenadora y jugadora

La deportista Florencia Fernández, hizo oficial este lunes su regreso al Club Guillermo Brown, para desempeñarse como entrenadora en el básquet y como jugadora en el futbol.

Precisamente, la ex integrante de River Plate en fútbol, será entrenadora en las Formativas del deporte de “la naranja”, mientras que jugará en la Primera División de femenino browniano que disputa el Torneo de la Liga del Valle.

En básquet y en fútbol, Fernández vuelve a Brown

La joven Florencia Fernández, ex futbolista de River Plate se suma en los próximos días a los entrenamientos del equipo femenino de fútbol y básquetbol del Club Guillermo Brown.

La deportista madrynense firmó este lunes su acuerdo contractual con la institución browniana, en un evento que contó con la presencia del presidente de “La Banda”, Mariano Eliceche, ante quien selló el vínculo.

De esta forma, “Flor”, será la entrenadora de más categorías Formativas del básquet femenino, desde divisionales U13 a U17, mientras que a la vez será jugadora de la Primera División. Vale destacar que es la intención del club browniano, que pueda rearmarse con la llegada de más jugadoras, la categoría Mayores femenina y de esa forma, volver a competir en el Torneo de la ABECH.

A la vez, la ex jugadora de River Plate en el Torneo Profesional Femenino de Argentina, y con último paso en 2021 por el Club Platense, también será jugadora de la Primera División del Futbol.

De esta forma, “Flor” se sumará a las práctica del equipo que desde hace algunos días desarrollan las brownianas a cargo del DT Cristian Toro, para que en unas semanas más reasuma su entrenadora principal, Nuria Lamela.

Vale destacar que Florencia Fernández, es profesora de Educación Física recibida desde hace unos años, con título ENEBA 2 lo cual le permite ser entrenadora de Básquet y en el caso de Brown, continuará con el proyecto de formación de nuevas jugadoras iniciados en 2018- 2019, previo a radicarse en Buenos Aires para jugar en Primera División del futbol.

En cuanto al fútbol, estuvo a cargo en la ciudad de Buenos Aires, de la Escuela de Futbol Infantil en el Complejo Deportivo del ex jugador y hoy en día DT de Boca Juniors, Sebastián Battaglia; por lo que en ambos deportes ya conoce la función de entrenadora.

Días y horarios de ambas disciplinas

En cuanto al Futbol Femenino Infantil de Guillermo Brown los entrenamientos iniciaron este lunes, destinados para jugadoras de entre 6 y 10 años.

Las prácticas se desarrollan los días lunes, miércoles y viernes de 17:30 a 18:30 hs. Las inscripciones se realizan en la secretaría de lunes a viernes de 17 a 20 hs.

En tanto, en el caso del básquet, también se iniciaron los entrenos este lunes, con prácticas desde las 18:30 horas hasta las 20 horas en categorías U13 y U15; mientras que de 20 a 21 horas se entrenan U17 y Primera.