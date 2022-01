Extraordinarias a febrero

Fuentes oficiales insistían con una inminente convocatoria al Congreso para debatir un temario con proyectos que originalmente se esperaba incluyeran el denominado Plan Plurianual. Sin embargo, el plan no estaría tan claro por estos días, y se fue postergando la agenda legislativa. A pesar de los anuncios, el Gobierno no convocó al Congreso a sesiones extraordinarias en el primer mes del año. Según trascendió, el Ejecutivo decidió postergar la convocatoria hasta el 1 de febrero. Incluso se estima que el temario no estaría definido.