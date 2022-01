«En Madryn, todo cuadro respiratorio en este momento es Covid», aseguró Denise Acosta

La médica epidemióloga del hospital Andrés Ísola, Denise Acosta, habló acerca del aumento exponencial de casos de Covid-19 que se ha dado en Puerto Madryn. Con unos 900 casos activos, la especialista explicó que «esto es una pequeña muestra de la realidad y teniendo un índice de positividad tan alto que supera el 60 por ciento, tenemos que interpretar que cualquier cuadro respiratorio que tenemos en este momento en nuestra localidad, es por Covid. Con esto no quiero decir que hay que salir corriendo a testearse, sino que, apenas tengamos algún síntoma, tomemos todas las precauciones necesarias que ya conocemos».

Rapidez

La doctora Acosta recalcó que, ante el fuerte incremento de casos que se está dando, «responde a características de la variante Omicron, más allá que nosotros no tenemos secuenciado ninguna muestra en este momento. Pero vemos que, desde el momento del contagio hasta el inicio de los síntomas, es todo muy rápido». Así las cosas, la epidemióloga indicó que el tiempo de contagio va de las 24 a 48 horas: «Si pasaron dos días y no inició síntomas, seguramente la persona no se contagió».

Otra de las cuestiones que tienen que ver con la rapidez del contagio de esta variante es que desde el sistema de salud «no vamos a llegar a tiempo con nada de lo que hagamos, la única forma de adelantarse es lo que hace la persona cuando se enferma».

Colaboración

En este contexto, Denise Acosta solicitó la colaboración de toda la población: «Si tengo síntomas me quedo en casa, entendemos la justificación del trabajo y por eso pedimos a los empleadores y empleadoras que tomen la responsabilidad que conlleva esto. Sabemos por personas que se hisopan que hay trabajos en los que gente con resultado positivo los hacen ir igual. Eso ya escapa de nuestras manos».

Los autotest

Por otra parte, respecto a los autotest que han sido aprobados por la ANMAT, la médica epidemióloga contó que «son test de saliva, por lo que son menos sensibles y específicos que los hisopados de nariz. De todas maneras, en nuestro contexto, aquél que quiera saber si lo que le está pasando es Covid o no, tiene una herramienta más».