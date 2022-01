En la Patagonia, la mayoría rechaza el conflicto mapuche y consideran que afecta las inversiones

Fueron encuestados ciudadanos de las provincias de Chubut, Río Negro y Neuquén sobre la situación que genera el ‘conflicto mapuche’ en la región. El 80% advierte que el tema es de “alta gravedad”, y mayoritariamente rechazan los actos de violencia ejercidas por esos sectores. Un estudio realizado por la consultora Trespuntozero indica, sobre las consecuencias negativas del tema, que afectan el desarrollo económico y la inversión.

El trabajo divulgado en las últimas horas determinó que el 80,6 % de los encuestados le asigna gravedad alta o muy alta al tema y sólo una minoría (10,6 %) expresa que es un problema de baja gravedad.

Sectores radicalizados

Asimismo, el 59,6 % de los encuestados mantiene una muy buena o buena imagen de los grupos indígenas y la mayoría no atribuye al pueblo mapuche como los impulsores del conflicto y las usurpaciones, sino a grupos que se hacen pasar por estos y tienen posiciones radicalizadas.

Entre los organismos criticados y señalados por los encuestados se encuentra la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), cuyo líder, Jones Huala, acaba de obtener la libertad condicional en Chile y tramita su regreso a la Argentina.

Encuesta antes de la liberación de Jones Huala

Según se indicó, el relevamiento se llevó a cabo entre el 10 y 20 de diciembre de 2021, antes de la decisión de liberación de Facundo Jones Huala y fueron encuestados ciudadanos de las provincias de Neuquén, Río Negro y Chubut, en base a una muestra de 1.400 casos, con un margen de error muestral de +/-2,6%.

Consecuencias negativas

El trabajo de investigación, menciona también que el 52,5% reconoce que el conflicto mapuche afecta a todos los habitantes de la Patagonia y a la hora de identificar las consecuencias negativas del tema, las más mencionadas son el desarrollo económico y la inversión (44,1 %), la imagen de la Argentina en el exterior (42,2 %) y la actividad turística (40,8 %).

La valoración que tienen los participantes sobre los grupos indígenas es mayoritariamente positiva, con un 67,9 % de imagen buena y muy buena. Este porcentaje cae a 59,6 % cuando se analiza al pueblo mapuche, cuyo origen para el 46,3 % de los encuestados se vincula a Chile (para el 22,4 % es argentino y para el 16,2 % no se asocia a ninguno de los dos países).

Impulsores de los conflictos

Por otro lado, solo el 18,3 % de los consultados afirma conocer a alguno de los referentes mapuches. Facundo Jones Huala, que es el más nombrado por una diferencia ampliamente significativa (33 %), tiene un 40,3 % de imagen negativa, mientras que un 44,2 % no lo conoce o no emite opinión sobre él.

Por su parte, cuando se indaga sobre los impulsores del conflicto, la mayoría los percibe como personas que se hacen pasar por miembros del pueblo indígena (34,2 %) y en segundo lugar, se responsabiliza como impulsor de las usurpaciones a la RAM (22,9 %), organización que el 30,7 % de los entrevistados considera no representativa del pueblo mapuche.

En cuanto a la opinión sobre cuál es la naturaleza del conflicto, se observa una gran dispersión, ya que para el 33 % es un hecho terrorista que atenta contra la Constitución Nacional y los derechos de los argentinos, para el 27,4 % es un reclamo justificado del pueblo mapuche por tierras que les corresponden y para el 23,3 % es un reclamo justo pero que no justifica la violencia.