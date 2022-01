En Boca, aseguran que Benedetto aceptó su propuesta y se acerca su regreso

«Benedetto dio el sí», dijo Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Futbol del Club Boca Juniors, al ser consultado por la oferta presentada al delantero Darío Benedetto para regresar así “Xeneize”.

El colombiano ex futbolista boquense dejó entrever que la intención del club es quedarse con el pase del jugador que pertenece al Olympique de Marsella y con el cual todavía tiene contrato hasta junio de 2022.

La vuelta de Benedetto, cada vez más cerca

Jorge Bermúdez, integrante del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, reveló hoy que el delantero Darío Benedetto ya “dio el sí” para que el club de la Ribera inicie las gestiones de su eventual retorno al club xeneize.

“No se hubiera arrancado la operación (sin el sí de Benedetto). Él seguramente tiene la gran ilusión, como tenemos nosotros, de volver al club. El hincha de Boca cree en nosotros. Es difícil competir con el mercado internacional aunque tengamos la mejor vocación”, agregó el directivo, sobre la intención del futbolista, de 31 años, de volver a ponerse la camiseta azul y oro como en su paso durante 2016-2019.

El pase del goleador que hoy milita en el Elche, de España, pertenece al Olympique de Marsella, que en su momento se lo compró a Boca.

El ex zaguero de la Selección Colombia y campeón de dos Copas Libertadores con Boca aseguró que el Consejo que integra «trabaja día a día, minuto a minuto; sabemos y tenemos claro que Benedetto sería una tremenda incorporación para el plantel, sumaría muchísimo. El club está haciendo el esfuerzo”.

Aunque aclaró que “no es fácil, vamos a lucharla con seriedad, no vamos a decir nada fuera de la realidad. Tenemos mucha ilusión. Es un movimiento grande económico. El club francés (Olympique Marsella) pagó casi 18 millones por Pipa. Boca tiene que valerse de herramientas para poderlo realizar”, explicó el ex defensor, en declaraciones a TyC Sports.

“Todo depende de cómo se desarrolle y termine la negociación. Se están buscando todas las alternativas posibles. El trabajo del representante del jugador también se está haciendo. Hay que ponerse de acuerdo las partes y ponerse de acuerdo en los valores que se hace la operación. No es fácil”, dijo.

En la operación que marcaría el regreso de Benedetto a Boca, se darían varias situaciones como ser la venta del 50% de Bou en U$S1.5M a Defensa y Justicia, la salida de Lisandro López a Xolos de México y la deuda que Elche de España tiene con Boca por Marcone, de aproximadamente U$S2.5M.

Respecto de la llegada de Nicolás Figal, defensor que hoy milita en el Inter Miami de la Major League Soccer, el colombiano Bermúdez fue muy claro: “Está encaminado”.

La firma del defensor, de 27 años, se concretaría en breve, ya que el Consejo de Fútbol llegó a un acuerdo con el futbolista y ultima detalles con la franquicia de la MLS que adquirió el 50 por ciento de su ficha, a principios de 2020 después de pagarle 4 millones de dólares a Independiente.

Mientras, el plantel “Xeneize” continúa con sus trabajos de pretemporada, que realiza en su Predio de Ezeiza bajo las órdenes de DT Sebastián Battaglia.