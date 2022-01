En Aeroparque limitarán el ingreso de acompañantes

En el marco de un considerable aumento en el número de casos positivos entre el personal aeronáutico, el Aeroparque Jorge Newbery volvió a tomar medidas para prevenir los contagios dentro de la terminal.

De esta manera, hasta el sábado 8, se permitirá la circulación únicamente de pasajeros entre las franjas horarias comprendidas entre las 4 y las 7, y entre las 16 y las 19. Durante esos lapsos, se cerrarán las puertas automáticas del sector pre-check in. “La restriccion es solo en el sector check in, el resto de la terminal está habilitado al público general”, aclararon desde Aeropuertos Argentina 2000.

Durante el lapso de restricción, se procederá al cierre de puertas automáticas en sector pre check in, quedando habilitado solo dos puertas controladas por PSA. La medida fue solicitada por el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), luego de que diversos gremios manifestaran su reclamo, a partir de las bajas de sus afiliados tanto por contagio directo o por contacto estrecho.

Pedido gremial

Desde la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) celebraron la medida y sostuvieron que debería trasladarse al aeropuerto de Ezeiza “y toda terminal aérea del país que sufra del mismo inconveniente”.

Por otra parte, hicieron un llamado a la reflexión a las autoridades de las distintas empresas a rever los esquemas de trabajo: “Hoy nos encontramos en medio de la tercera ola con números que superan los 40.000 casos diarios y lamentablemente en franco ascenso, por tal motivo es estrictamente indispensable achicar los riesgos y volver a los esquemas anteriores que tan buen resultado nos dieron. Virtualidad y burbujas tienen que volver a ser la matriz por donde organizar la tarea laboral hasta que pase este difícil momento”.