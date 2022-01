En 2021, el aumento de la canasta básica en Madryn fue del 58,2 por ciento

El Centro Socialista de Puerto Madryn, a través del Centro de Estudios «José María Rey», realiza mensualmente un relevamiento de 50 artículos de la canasta básica. Se trata de productos cárneos, vegetales y frutas, alimentos no pereceros y artículos de limpieza, tomándose siempre las mismas marcas en las mismas bocas de expendio. Del relevamiento de precios efectuado en diciembre surge que el incremento mensual fue del 4,1%.

Los artículos que registraron el mayor porcentaje de aumentos son: detergente lavavajilla (27%), mermeladas (20,5%), harina de trigo 0000 (19%), queso cremoso (17%) y bola de lomo (16%).

Con el porcentaje de aumento de precios relevado en el mes de diciembre, el Centro Socialista llegó a la conclusión que, durante todo el año 2021, el porcentaje de aumento de los 50 productos de la canasta para cubrir las necesidades básicas en Puerto Madryn fue del 58,2%.

Cabe aclarar que el índice comunicado no refleja el aumento del costo de vida, ya que no incluye tarifas de servicios, vestimenta, esparcimiento y combustibles, entre otros servicios.