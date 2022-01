“El Millonario” testea y encara la preparación en San Martín de los Andes

El plantel de River Plate es testeado hoy junto al cuerpo técnico y los colaboradores para encaminarse rumbo a los trabajos de pretemporada que se realizará la semana que viene en San Martín de los Andes.

Además de no contar con las bajas, los que den positivo en el testeo de COVID se van a quedar aislados toda la semana en Buenos Aires. Los negativos quedarán concentrados en un resort hotel de San Martín de los Andes, del 10 al 18 de enero, con entrenamientos en triple turno con un corredor sanitario.

River ajusta detalles para viajar a su pretemporada

Los jugadores de River Plate, recibieron la recomendación del cuerpo médico y de Gallardo de regresar una semana antes de los viajes y quedarse en una burbuja para bajar las posibilidades de contagio de Covid-19 en el inicio de la preparación.

Además, luego de los trabajos en el Sur, la idea es liberar a los jugadores unos días -en burbujas familiares- ya que habrá dos amistosos en el Campus de Maldonado en Uruguay, el 25 y el 28 de enero, ante Barracas Central y Estudiantes de la Plata.

Los futbolistas que comenzarán la pretemporada con cuidados especiales porque vienen de lesiones son Enzo Pérez, quien tuvo una luxación en el codo; Matías Suárez, que fue operado de la rodilla, y Nicolás de la Cruz, que sufrió una trombosis.

También habrá una atención especial sobre el lateral Fabrizio Angileri, quien tuvo dos desgarros en el isquiotibial y sigue sin resolver su situación contractual que podría convertirlo en jugador libre en junio de este año.

El que sí estará en la pretemporada es Julián Álvarez y tanto en la dirigencia como en el cuerpo técnico están convencidos de que el delantero se va a quedar en el club al menos un mercado de pases más.

El representante del goleador del fútbol argentino, Fernando Hidalgo, confirmó que hubo reuniones en la última semana aunque ningún club está en condiciones de pagar la cláusula de salida de 20 millones de dólares.

Acerca de refuerzos

Por otra parte, en cuanto a la conformación del plantel, Gallardo espera que este fin de semana se defina la historia de Fabricio Bustos, por quien River tiene un acuerdo con Independiente que incluye a Alex Vigo en parte de pago.

De todos modos, tanto el jugador como su representante, Nazareno Marcollese, no resolvieron temas contractuales con el Rojo relacionados con la posibilidad que el jugador quede libre en junio de este año.

Además, la dirigencia de River está por acordar la llegada de un arquero ante las bajas de Germán Lux y Enrique Bologna, ya que en el plantel -además de Franco Armani- están Franco Petroli y se suma el regreso de Ezequiel Centurión desde Estudiantes de Caseros.

De las caras nuevas que van a viajar a la pretemporada están el volante Tomás Pochettino, que llegó a préstamo desde el Austín FC de la MLS, y los zagueros centrales Emanuel Mammana (libre de Zenit de Rusia) y Leandro González Pires.

Pires, que viene de una gran temporada en el Inter de Miami, se realizó esta mañana la revisión médica, en tanto que Mammana -que tuvo un año con lesiones que le impidieron jugar seguido- se hará la revisión mañana antes de los hisopados.

El otro regreso y refuerzo confirmado es Juan Fernando Quintero, aunque aún no hay fecha precisa de cuándo se va a sumar al plantel. El volante ofensivo está en Colombia y fue citado para un amistoso internacional del seleccionado de su país (ante Honduras, el 16 de enero, en Fort Lauderdale, Estados Unidos).

Su salida del Shenzhen ya está acordada pero a Quintero le quedan dos años de contrato en el club chino y los nuevos inversores no resolvieron si lo ceden a préstamo, lo dejan libre o venden los derechos federativos.