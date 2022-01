El milagro del casco de estancia que se salvó del fuego

Anabel Guerra es dueña de uno de los campos que fue arrasado por el fuego, pero, milagrosamente, su casa no fue alcanzada por las llamas. En una charla con AZM Radio, Anabel contó: «El campo fue quemado en un 98 por ciento, no quedan alambres». El campo que Guerra heredó tiene dos cascos y dos instalaciones de galpones: «Cuando comienza el fuego en los eólicos, yo estaba en Playa Unión y, no se por qué, pensé que iba a llegar al campo así que me vine para Madryn. Mi gran preocupación eran los dos cascos, sobre todo por la historia que había en esas casas, y si bien no soy creyente, en ese momento lo único que pensé era que mi mamá cubra con un manto de protección a esos dos cascos».

«Mi vieja estuvo ahí»

Según contó Anabel, uno de los cascos fue salvado por Defensa Civil y «el otro es una historia aparte: el fuego avanzó y se abrieron dos pequeños brazos finitos, que abrazaron a la casa, pasan por delante de una carreta histórica y después sigue como zigzagueante hasta el galpón, pero no lo toca y se quemaron todos los bretes que están adelante. No se puede creer que lo único que quedó en pie sea la casa y el galpón. Yo no creo en nada, pero no puedo dejar de pensar que mi vieja estuvo ahí».

Al momento del incendio, en el campo se encontraba el encargado, con lo cual la prioridad era sacarlo de ahí: «Yo les había dejado la llave de la tranquera a los bomberos, pero la dejaron en el cuartel y tampoco habían hecho ninguna comunicación para sacarlo, así que los vecinos son los que empiezan a tranquilizarme. Mi marido pudo pasar y junto con dos vecinos entraron y lo sacaron al encargado y a partir de ahí es cuando se empezó a desbordar».

Anabel agradeció a «los vecinos, que fueron incondicionales y estuvieron al pie de cañón antes que lleguen todos, a los integrantes de la Asociación de Propietarios de Península Valdés (PROPENVAL), a Vialidad y Defensa Civil, que gracias a ellos pudimos salvar uno de los cascos».