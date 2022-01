El incendio en Península afectó casi 80 mil hectáreas y todavía «no está controlado»

A casi cuatro días de que iniciara el incendio de importantes proporciones al norte de Puerto Madryn, el mismo todavía no se encuentra controlado, según indicaron desde la Asociación Bomberos Voluntarios local.

Al momento, realizaron cortafuegos y otras acciones preventivas «con el objetivo de ampliar la línea de defensa», mientras que «en Ruta 2 se priorizó la banquina para que no hubiera propagación hacia el sector del Golfo Nuevo, y en estos momentos se está recorriendo la zona, verificando si hay puntos calientes; en el sector de Punta Quiroga se observa una nube que no se identifica si es humo, tierra o ceniza», según indicaron.

Desde su inicio, minutos después de las 14:30 del sábado pasado, el incendio arrasó con unas 78.000 hectáreas de la Península, con consecuencias catastróficas para la flora y la fauna locales.

Asimismo, participaron unos 74 brigadistas de los distintos cuarteles de Bomberos y reparticiones provinciales, entre ellas Defensa Civil.

La causa del siniestro todavía se encuentra «sin identificar», de acuerdo al último reporte emitido por Bomberos, quienes también advirtieron que la intensidad de los focos disminuyó en las últimas horas, a la vez que los vientos que por estos momentos registra la zona impiden distinguir algunas posibles columnas de humo, de remolinos y cenizas. El incendio, aseguraron, «no se da por controlado».