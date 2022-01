El Gobierno puso en marcha +Precios Cuidados

La Secretaría de Comercio Interior lanzó en la última semana el programa +Precios Cuidados con 1.321 productos y apunta en el corto plazo a trabajar en los valores del pan y de los siete cortes parrilleros de carne vacuna no exportables establecidos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

«Tenemos una tarea ahora que es la de fijar precios en los cortes cuidados y estamos conversando», señaló el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y remarcó que «el programa de Navidad y Año Nuevo funcionó muy bien, se vendieron 7 millones de kilos».

En declaraciones radiales luego de la presentación oficial de +Precios Cuidados que encabezó el presidente Alberto Fernández, el secretario dijo que ve «con preocupación la carne jugando en el índice (de inflación)».

En ese sentido, afirmó que se avanzará en fijar los precios de los cortes que a principio de mes fueron reservados al mercado interno en el Decreto 911/21 hasta el 31 de diciembre de 2023 inclusive: asado con o sin hueso, falda, matambre, tapa de asado, nalga, paleta y vacío.

De acuerdo con el último monitor de precios de la carne publicado en noviembre por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), «en términos interanuales, las medidas del Gobierno lograron desacelerar las variaciones de los principales cortes, aunque aún continúan por encima del nivel general de precios de la economía (+52,5% aproximadamente)».

«A la cabeza de los aumentos sobresalen cortes de alto consumo popular como el asado (73,1%), vacío (75,6%) y matambre (69,7%)», según CEPA.

Días atrás, Feletti dijo que de cara al corto plazo resta «el armado del fideicomiso de trigo, maíz y ver cómo implementamos estos siete cortes (de carne vacuna parrillera) que no se pueden exportar para que se comercialice del modo más masivo posible, como ocurrió en las fiestas con los cinco cortes que estaban protegidos».

Uno de los objetivos del fideicomiso es regular el precio de la bolsa de harina industrial, de 25 kilos, que se usa para la elaboración del pan, y así bajar la incidencia de este costo en el precio del kilo de pan que se vende al público en las panaderías.

«Si logramos consolidar una canasta de frescos y una canasta de góndola, una canasta regulada de alimentos diversa, ahí yo me sentiría muy contento con la gestión porque podríamos cumplir el objetivo estructural que es nivelar ingresos con consumo de canasta alimentaria, lograr que la canasta alimentaria deje de ser un peso en el ingreso popular y esté ordenada, sea previsible, esa es la gran apuesta de ese proceso», afirmó.