El Banco Nación abrirá este fin de semana 461 sucursales de todo el país para la entrega de tarjetas PreViaje

Con el objetivo de agilizar la entrega y evitar demoras en la distribución las de las tarjetas correspondientes al Programa PreViaje, a cargo del Correo, el Banco de la Nación Argentina (BNA) abrirá este fin de semana, de 10 a 14 horas y de manera excepcional un total de 461 sucursales en todo el país, con lo cual los beneficiarios podrán retirar los plásticos de las entidades habilitadas de forma directa, sencilla y efectiva.

Esta decisión apunta a reducir la posibilidad de que se registren inconvenientes derivados con la recepción de las tarjetas por parte de los clientes.

Dado el importante volumen de los productos PreViaje emitidos a usuarios que accedieron al beneficio, el Correo continuará realizando con la entrega en los domicilios particulares de los titulares que inician sus viajes durante la primera quincena de febrero 2022 hasta hoy, 27 de enero, inclusive, pero los plásticos que no hubieran podido ser entregados en domicilio se estarán remitiendo a cada sucursal de radicación del Banco desde el próximo viernes 28.

Por esta razón y en función de la importancia de posibilitar que cada beneficiario o beneficiaria pueda acceder a su tarjeta antes del inicio de su viaje, las sucursales del BNA abrirán sus puertas “sólo para realizar las entregas a los titulares que se presenten a retirar su Tarjeta PreViaje”.

Es importante recordar que se puede usar la tarjeta virtual de PreViaje a través de BNA+. Las personas que todavía no hubieran descargado la app, lo pueden hacer en el siguiente link: https://www.bna.com.ar/Personas/bnamas

En febrero se prevén distribuir 286.587 tarjetas y se estima que sólo un 3% de ellas se derivarán a las sucursales, ya que no se encontró a los beneficiarios en las dos visitas que realizó el Correo.

El Programa PreViaje surgió con el objetivo de reactivar el sector turístico, que resultó afectado por la pandemia de Covid-19, por lo cual resulta fundamental que cada uno de los usuarios cuenten con las tarjetas en tiempo y forma para continuar con la misión de fomentar este importante sector de la actividad económica.