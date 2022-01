Detalles de la denuncia de abuso sexual de Nahir Galarza contra su tío policía

“Yo no maté a Fernando, mi papá lo mató”, le dijo esta mañana la joven de 23 años, condenada a perpetua el 3 de julio de 2018, al fiscal Mauricio Guerrero de Gualegueychú.

En el zoom, que hizo desde la Unidad Penal Número 6 de Paraná hoy a las once de la mañana, estuvo acompañada por su abogada Raquel Hermida Leyenda, y por Candela Bessa, que la asiste jurídicamente en Gualeguaychú en la denuncia por abuso. En Buenos Aires ese rol lo ocupa Violeta Muratorio.

Más allá de que la declaración judicial se basó en la denuncia de abuso sexual infantil contra el hermano de su padre.

Además de denunciar a su padre, Marcelo Galarza, como autor del crimen de Fernando Pastorizzo, Nahir Galarza presentó una demanda contra un tío paterno por abuso sexual infantil.

Raquel Hermida Leyenda, la abogada de Nahir, contó que la joven de 23 años se desahogó con la psicóloga Alicia Castro y dio los detalles del maltrato que sufría por parte de su tío paterno, que al igual que su padre también es policía.

“A través del psicodiagnóstico realizado por la licenciada Alicia Castro, ella pudo contar lo que nunca había contado: el abuso sexual que vivía día a día cada vez que su madre la dejaba al cuidado de su tío paterno, policía, de apellido Galarza. Ella no había podido hablar del tema nunca”, comenzó Hermida.

La abogada contó cómo el tío de Nahir la maltrataba y abusaba: “La ataba a un árbol, le pegaba a su hermanito, los tenía privados de su libertad más que al cuidado. Fue un abuso que duró bastante tiempo, demasiado. Fue con lesiones”.

Raquel Hermida Leyenda adelantó que Nahir no volverá a contar cómo fue el abuso sexual que sufrió por parte de su tío “para no ser revictimizada”, pero explicó que acompañarán el informe psicodiagnóstico “como se la acompañó el viernes al hacer la denuncia contra su padre”.

A su vez, la abogada penalista desterró cualquier relación entre esta nueva denuncia y la que le realizó a su padre por el crimen de Fernando Pastorizzo. “Este abuso sexual infantil tiene como objeto condenar a su tío, no tiene relación con la causa del homicidio de Fernando, es una causa privada que va a ratificar Nahir”, agregó.

Hermida Leyenda también contó que se quedará en Paraná -la ciudad en la que está presa Nahir Galarza- hasta que su defendida declare por la causa de abuso sexual.

La denuncia de la abogada se dividirá en tres partes: una por violencia de género -que involucra a Marcelo Galarza-, otra por abuso sexual contra su tío paterno y la del homicidio de Fernando Pastorizzo.

A su vez, la abogada se refirió a las agresiones que recibió la joven de 23 años durante toda su vida, tanto de su padre como de su tío. “Evidentemente Nahir Galarza vivió y naturalizó la violencia de género, naturalizó los delitos. Su padre se jactaba de sus proezas, y para ella era su héroe. Ella creía que los héroes eran eso, y por eso tenía que soportarlo, y por eso tenía que obedecerle”, declaró.