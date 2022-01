Denuncian vandalismo en una plaza recién reinaugurada de Playa Unión

El secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos de Rawson, Fernando Vosecky, brindó detalles de los diferentes episodios de vandalismo que han sufrido la plaza recientemente reinaugurada.

El responsable del área indicó “es lamentable ver el estado en el que quedado esta plaza que tuvimos el enorme placer de repararla completamente hace unos meses”.

“Es triste pensar que no se valoran los espacios que son para que las familias capitalinas y del valle disfruten” agregando al respecto “ya habíamos sufrido el robo hace unas semanas de los reflectores de luz que fueron colocados”.

Vosecky agregó que “ahora nos encontramos con la rotura de una parte de la fuente que no funcionaba hace más de 15 años y con el aporte de un vecino, la habíamos pusimos en funcionamiento”.

Asimismo, sostuvo que “intentaron robar la bomba que da fuerza a la fuente, rompiendo la reja donde se encontraba ubicada, pero no concretaron ese hecho”.

El funcionario municipal comentó “venimos avanzamos con el plan de recuperación, reparación y puesta en valor de los espacios recreativos en toda la ciudad con mucho esfuerzo y dedicación de los trabajadores municipales y con el acompañamiento de los vecinos, que se comprometen en el cuidado y nos avisan cuando ven algún hecho de vandalismo”.

Por último, hizo hincapié “les solicitamos a los vecinos que cuidemos entre todos los espacios públicos. El objetivo es que tengamos la ciudad que merecemos”, finalizó Vosecky.