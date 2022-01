Crece la preocupación por los efectos de la crisis hídrica

El dirigente ruralista de Virch, Ricardo Irianni, advirtió que ante esta situación de emergencia se deben dividir las acciones urgentes y las de largo plazo para atender la problemática. En declaraciones a División Noticias de AZM TV – Canal 9 de la Patagonia sostuvo que «se debe priorizar el agua para el consumo humano», y recordó que la función de creación del Dique Ameghino hace 60 años.

«Se hizo con una serie de prioridades. En su momento la primera fue evitar las inundaciones y crecidas del río para que no afecten a las poblaciones y los campos aguas abajo», recordó el exdiputado provincial.

«Otra de las prioridades, es agua para el consumo humano de todas las ciudades de la región. Y la tercera prioridad es la utilización del agua para riego de los cultivos», clarificó.

El ruralista manifestó que «con la pluviometría que hay en la zona no se puede pensar en la producción agrícola y ganadera, intensiva, sin regar porque las lluvias no alcanzan», describió.

Irianni precisó que la «cuarta prioridad del Dique Ameghino es la producción de energía eléctrica con las turbinas. Hoy podemos decir que hay una emergencia y esto no es por falta de agua en el dique. El agua que trae el río y se almacena en el dique alcanza y sobra para la producción por riego y el consumo humano», sugirió.

Asimismo, sostuvo que para la toma de decisiones se deben adoptar con información técnica y al respecto dijo que «para el consumo humano se necesitan 2 metros cúbicos por segundo, para la producción agropecuaria se necesitan menos de 15 metros cúbicos por segundo. El río trae 29 m3/s, entonces, claramente esto no es un problema de cantidad de agua, sino que es un problema de captación y distribución», opinó.

Respecto a las críticas hacia los productores por el derroche para riego, el dirigente ruralista dijo que «nunca es bueno generalizar. Hay casos de derrames de agua, y es habitualmente de gente que compra chacras, y no tiene idea lo que es la producción agropecuaria, y abre un canal e inunda los predios», ejemplificó, al tiempo de aclarar que «ningún productor quiere sobre regar las chacras».

«El riego por inundación es el riego más ineficiente que existe. Hoy en el Siglo XXI tenemos herramientas como el riego presurizado, por goteo, que son mucho más eficientes», agregó.