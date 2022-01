Confirman la duración de «The Batman» y será la película más larga del héroe de ciudad Gótica

Según la ficha de IMDb de The Batman la cinta protagonizada por Robert Pattinson como el caballero oscuro será la más larga de toda la filmografia del héroe de ciudad Gótica.

El film de Matt Reeves durará 2 horas y 55 minutos. 175 minutos, casi tres horas. Algo que le basta para coronarse como la película más extensa del Caballero Oscuro jamás hecha, y que por otro lado obedecería las ambiciones que apunta a desarrollar.

Si algo llama la atención de The Batman, más allá del protagonismo de Pattinson, es la cantidad de gente con la que va a tener que lidiar el héroe de Gótica. Además de los Alfred y James Gordon que interpretan Jeffrey Wright y Andy Serkis, nos topamos con todo un abanico de villanos o posibles aliados que a focalizarán el argumento.

Está Zoë Kravitz como Catwoman, está Paul Dano como Enigma, está John Turturro como el gángster Carmine Falcone, y está Colin Farrell como el Pingüino, que ya ha confirmado una serie propia destinada a HBO Max. Los 175 minutos de The Batman, por lo demás, se quedan por detrás de las mayores duraciones que han rodeado al Caballero Oscuro en su paso por el Universo DC, ya que la duración de la versión extendida de Batman v Superman: El amanecer de la Justicia superaba las 3 horas y La Liga de la Justicia de Zack Snyder, que duraba 4 horas y 2 minutos de nada.

The Batman llegará a los cines del mundo el 4 de marzo.