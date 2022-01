Comodoro: reclaman la obra del nodo de acceso a la línea de Alta Tensión

El concejal de Comodoro Rivadavia, Tomás Buffa, se refirió a los pedidos para la concreción de la obra del nodo de acceso a la línea de alta tensión de 500kv.

«Es una cuenta pendiente, lamentablemente el desarrollo de la infraestructura energética en el país y en la provincia fue bastante injusta en la distribución, y cuando en 2003 se avanzó con la obra del Interconectado desde Choele Choel hasta Pico Truncado, se dejó por fuera a Comodoro, que es una ciudad prestadora de servicios», apuntó en diálogo con AzM Radio.

La situación «no hace más que dar una fragilidad al sistema energético en una ciudad que ha venido creciendo, con cortes de luz programados cada 15 días por alguna refacción; y estas falencias no nos permiten seguir con el desarrollo, por ejemplo, de energías renovables», sostuvo Buffa, agregando que «la no concreción de esta obra hizo que los emprendedores internacionales, precisamente una empresa alemana, tomaran la decisión de no proseguir con la licitación».

«En su momento, cuando esto no pasó por Comodoro, hubo una desidia de quienes no reclamaron, y en 2020, cuando estaba prevista la licitación de la obra y se suspendió, las autoridades provinciales dijeron que era una suspensión momentánea y que se iba a volver a licitar. Esta semana se anunció un clúster a nivel nacional entre distintas provincias, y Chubut no estuvo siquiera invitada. Acá lo que está faltando es gestión», manifestó el edil.