Campazzo tuvo una floja actuación, pero Denver Nuggets venció a LAC

Facundo Campazzo volvió a estar lejos de mostrar su mejor versión y tuvo escasa participación en la vital victoria de los Denver Nuggets como locales ante Los Ángeles Clippers por 130 a 128 en tiempo suplementario. El gigante serbio Nikola Jokic fue la gran figura de la noche.

El base argentino, que solamente estuvo en cancha aproximadamente 9 minutos (ninguno de ellos en la parte definitoria del vibrante cotejo que se llevó adelante en el Ball Center), no estuvo fino en sus decisiones. El ex Peñarol de Mar del Plata, Murcia y Real Madrid no marcó puntos (0-5 en tiros de campo), capturó dos rebotes (uno defensivo y otro ofensivo) y cometió una falta personal.

La última vez que Michael Malone le dio acción al cordobés fue promediando el tercer cuarto, cuando los de Colorado habían ensayado una remontada (se fueron abajo en el descanso por 59-47).

La gran figura de la noche y principal culpable de la victoria para los locales fue Nikola Jokic, quien tuvo una soñada actuación. El interno finalizó con un triple doble (14 rebotes, 10 asistencias y 49 puntos -el máximo artillero de la noche-) y mostró un soberbio talento en la etapa decisiva del partido, aportando puntos de manera constante e incluso corrigiendo los errores de sus compañeros de equipo. En su planilla también figuraron 3 robos, 1 tapa, 5 pérdidas y 4 faltas personales.

Su principal ladero fue Aaron Gordon, quien tras un pase del balcánico metió un triple letal para sentenciar la victoria. El ex Orlando Magic aportó 28 puntos, mientras que el podio lo cerró Monté Morris, con 19.