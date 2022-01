Argentina rompió récords y se ubicó como el quinto país del mundo con mayor cantidad de contagios por día

La tercera ola y el aumento de contagios, lograron que la Argentina se convierta en el quinto país del mundo con más casos de Covid-19 registrados por día. El dato alarmante surgió del relevamiento hecho por el sitio especializado en estadísticas Our World in Data.

De acuerdo con el relevamiento diario, Estados Unidos encabeza la lista de los países con más casos de coronavirus registrados por día. Lo siguen India (2°), Italia (3°) y Brasil (4°). Argentina se ubica así en el quinto lugar al registrar 128.321 contagios en el día de ayer.

El informe de Our World in Data, en base a datos del día de ayer, reveló que nuestro país tiene un índice de positividad de casos de un 72.5%, de acuerdo al nivel de testeos.

La variante Ómicron fue el detonante para el crecimiento abrupto de casos, especialmente desde mediados de diciembre pasado, cuando la curva subió rápidamente.

Ahora el panorama en el país argentino es totalmente diferente, en poco más de cuatro semanas la positividad en casos de coronavirus es de 72.5 %, lo cual quiere decir que dos de cada tres personas se contagian.

En las últimas 24 horas, de acuerdo a la información del Ministerio de Salud de la Nación, hubo un total de 128.321 contagios de Covid-19 y 208 muertes, siendo esta la cifra más alta de fallecidos en los últimos 4 meses.

El récord de casos diarios se registró el 15 de enero pasado, donde la marca fue de 139.853 contagios, el número más alto en el país desde que comenzó la pandemia. (Fuente: Ámbito)