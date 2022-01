Argentina pedirá asistencia a China para reforzar las reservas

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que la visita oficial que realizará en los próximos días a China será «una gran oportunidad» para «hacer más sólidos» los «lazos y proyectos comerciales comunes». El mandatario tratará la ampliación del acuerdo con China en su viaje al gigante asiático de la semana que viene. Entre el viernes y el lunes nuestro país debe abonar al Fondo Monetario Internacional u$s 731 millones y las tenencias quedarían muy diezmadas.

Las autoridades económicas argentinas le solicitaron a sus pares chinos una ampliación en el swap bilateral de divisas en yuanes, según lo informó la agencia Bloomberg. Se busca fortalecer las reservas del Banco Central, que seguramente queden muy diezmadas si en los próximos días se hacen efectivos los pagos al Fondo Monetario Internacional.

El Gobierno busca que China amplíe el canje de 130.000 millones de yuanes (unos u$s 20.600 millones) en otros 20.000 millones de yuanes (unos u$s 3000 millones) adicionales, según informaron fuentes cercanas al Gobierno a Bloomberg.

Según la información de Bloomberg, la Argentina ya hizo el pedido y el tema será tratado la semana que viene en Pekín, cuando el presidente Alberto Fernández viaje allí para las celebraciones por los Juegos Olímpicos y los 50 años de relaciones comerciales entre ambos países

Expandir el swap, que fue acordado originalmente en 2009, permitiría a la Argentina fortalecer sus reservas en medio de negociaciones con el FMI para refinanciar más de u$s 40.000 millones de un préstamo récord.

El país debe pagar más de u$s 4000 millones en el primer trimestre, incluyendo pagos de capital e interés.

El Blue marca récords histórico

El dólar blue volvió a subir y renovó su récord. El paralelo anotó este miércoles un incremento de $ 1,5 y cerró en $ 218 para la compra y $ 221 para la venta. De este modo, mantuvo con su tendencia alcista y alcanzó un nuevo máximo histórico.

Con esta nueva variación, el billete volvió a ampliar la brecha respecto al tipo de cambio oficial. En concreto, muestra una diferencia de más de 111% respecto al mayorista y de alrededor de 101% en comparación con el promedio del minorista.

En las últimas jornadas, el paralelo ha estado mostrando subas consecutivas que lo han llevado a renovar su récord varias veces. Esto obedece principalmente a la fuerte emisión monetaria de los últimos meses y a la incertidumbre frente a las negociaciones con el FMI, de acuerdo con los analistas.

En las últimas jornadas, el paralelo ha estado mostrando subas consecutivas que lo han llevado a renovar su récord varias veces. Esto obedece principalmente a la fuerte emisión monetaria de los últimos meses y a la incertidumbre frente a las negociaciones con el FMI, de acuerdo con los analistas.

En cuando a los dólares financieros, el MEP con AL30 cedió 1,1% y cerró por debajo de los $ 217. El CCL con GD30 subió 0,6% y terminó en $ 229, mientras que con el AL30 repuntó 3,4% para situarse también en más de $229 y con la acción de YPF avanzó 0,8% para cerrar apenas por encima de los $ 228.

El oficial a $110

El dólar oficial minorista avanzó a $ 110,14 en el promedio de las entidades financieras que releva el Banco Central, mientras el mayorista cerró la jornada en $ 104,70, marcando un incremento de ocho centavos en relación al cierre de la rueda anterior.

En la plaza mayorista, el Banco Central tuvo que vender unos u$s 50 millones de sus reservas para abastecer a la demanda en ese mercado. De esta manera, la autoridad monetaria redujo sus compras netas acumuladas en el mes a alrededor de u$s 50 millones, según estimaciones privadas.