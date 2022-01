Arcioni entregó ambulancias, utilitarios y equipamiento a instituciones de la Provincia

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, realizó este jueves la entrega de una camioneta 4×4 para la base de Brigada contra incendios de Alto Río Senguer, un minibus para el Hospital Rural de José de San Martín y dos ambulancias, una de ellas para el Hospital Rural de Camarones y la otra para el Hospital Regional de Comodoro Rivadavia. “Nos pone muy contentos poder concretar estas entregas después de los momentos tan difíciles que atravesamos”, realzó el mandatario provincial.

En ese marco, también se concretó la entrega de equipamiento para el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) que incluye 3 equipos de ataque rápido contra incendios forestales, por una inversión de $2.308.000 y equipos de agua destinado a las bases de la Brigada por $16.000.000.

Además, se firmó un acta acuerdo entre el Instituto Provincial del Agua (IPA) y la Secretaría de Bosques para incrementar la disponibilidad de agua ante incendios forestales en la zona de la cordillera. También, desde el Instituto de Asistencia Social (IAS), se entregó un televisor, una heladera y cocina a la Secretaría de Bosques.

Salud pública

Al dirigirse a los presentes, Arcioni señaló que “en la gestión hemos renovado el 100% del parque automotor de ambulancias, y pronto empezaremos a renovar esas mismas que habíamos renovado en un período de menos de 4 años. El próximo cuatrimestre estaremos recibiendo 4 ambulancias más, se están encargando tres compras más de ambulancias con una inversión muy fuerte. Se suma a la inversión en materia hospitalaria, el mes próximo estaremos inaugurando el Hospital de Las Plumas, avanzando en el equipamiento para el Hospital de Alta Complejidad de Trelew, obras importantes en el Hospital Regional de Comodoro y en el Alvear, acompañando a los municipios con la entrega de vehículos para poder acortar las distancias que tienen con respecto a las ciudades más pobladas, que puedan usar en este caso los vecinos de José de San Martín”, remarcó el mandatario.

Manejo del fuego

Arcioni reconoció “al ingeniero forestal Roveta por el esfuerzo que viene realizando junto con el equipo de Bosques y con personas que colaboran de forma silenciosa. Recuerdo que los incendios de marzo anterior habían cuestiones pendientes por la burocracia que tiene la provincia y que hoy se resolvieron, los que tenemos que pedir disculpas somos nosotros por no haber sido tan dirigentes, lo importante es que cumplimos la palabra y seguimos avanzando. Resaltar el trabajo de Abel Nievas, a quien he visto en un par de incendios con un trabajo descomunal, a él y todo su equipo. El trabajo que vienen realizando los brigadistas desde el primer al último día con el mismo esfuerzo para resguardar a las personas y la naturaleza en la comarca. Agradecer también al ingeniero Cittadini, con quien hemos suscripto recién un convenio muy importante, una inversión de más de 8 millones de pesos por parte de provincia para poder hacer los reservorios de agua en los lugares más estratégicos, el equipamiento para Senguer, quienes hoy cuentan con la primera camioneta 0 km y nuevo equipamiento”, enumeró el Gobernador.

Por último, Arcioni valoró que “son gestiones que hemos realizado con el ingeniero Roveta junto con el Gobierno nacional. Venimos trabajando de una forma muy intensiva tratando de dar respuestas a todos, es un Estado que ha demostrado que no se ha detenido aún en las peores adversidades, seguimos mirando para adelante, acompañando a todos los sectores que hacen que esta provincia siga de pie y proyectándose a futuro”.

Lucha contra incendios

Al respecto, el secretario de Bosques señaló que “estamos muy contentos por la entrega de la camioneta a la brigada de Alto Río Senguer, es la primera vez que tiene un vehículo de estas características 0 km. Como así también un kit de ataque inicial contra incendios forestales que son equipos de apoyo para mejorar las estrategias de prevención y control de incendios”.

En ese sentido, Roveta informó que “se trata de tres equipos que serán distribuidos en distintos sectores de la Comarca Andina, también equipamiento de agua que se van a distribuir en todas las bases de SPMF con una inversión muy importante”, y añadió que parte de los equipos “fueron adquiridos a través de las Ley Nacional 26.631, muy agradecidos por la mano que nos está dando la Dirección Nacional de Bosques en un trabajo en conjunto para la protección de los bosques nativos”.

Minibus

En tanto, el intendente de José de San Martín, Rubén Calpanchay comentó que “es una alegría inmensa para nuestra localidad, hace tiempo veníamos solicitando este minibus, era una necesidad para nuestra población. Solo tengo palabras de agradecimiento al señor Gobernador, eso quiere decir que vamos por buen camino, muchas gracias, José de San Martín va a ser siempre agradecido por esta adquisición”.