Animalito e’ dios

La sexta extinción global, la que tiene lugar en estos momentos, avanza imparable y cada vez hay más evidencias de ello. Ahora, un nuevo descubrimiento científico ha puesto al descubierto el impacto que ha causado el hombre sobre el mundo de los invertebrados, cuyas especies han sido diezmadas en las últimas centurias por la actividad humana.

Biólogos de la Universidad de Hawái en Manoa y el Muséum National d’Histoire Naturelle en París, Francia, publicaron recientemente una evaluación exhaustiva de la evidencia de este evento de extinción en curso en la revista Biological Reviews.

“Las tasas de extinción de especies aumentaron drásticamente y la disminución de la abundancia de muchas poblaciones de animales y plantas está bien documentada, pero algunos niegan que estos fenómenos equivalgan a una extinción masiva”, lamenta en un comunicado Robert Cowie, autor principal del estudio y profesor de investigación en el Centro de Investigación de la Escuela de Ciencias y Tecnologías de los Océanos y la Tierra (SOEST) de la Universidad de Hawai Manoa.

“Esta negación se basa en una visión sesgada de la crisis que se centra en los mamíferos y las aves e ignora a los invertebrados, que, por supuesto constituyen la gran mayoría de la biodiversidad”, añadió.

Al extrapolar las estimaciones obtenidas para los caracoles terrestres y las babosas, Cowie y sus coautores estimaron que desde el año 1500, la Tierra ya podría haber perdido entre el 7,5 y el 13 % de los dos millones de especies conocidas en la Tierra: la asombrosa cantidad de 150.000 a 260.000 especies.

“Incluir a los invertebrados fue clave para confirmar que efectivamente estamos presenciando el inicio de la Sexta Extinción Masiva en la historia de la Tierra”, dijo Cowie.

Sin embargo, la situación no es la misma en todas partes. Aunque las especies marinas enfrentan amenazas importantes, no hay evidencia de que la crisis esté afectando a los océanos en la misma medida que a la tierra.

En tierra, las especies insulares, como las de las islas hawaianas, se ven mucho más afectadas que las especies continentales. Y la tasa de extinción de las plantas parece menor que la de los animales terrestres.

Desafortunadamente, junto con la negación de la ciencia que se afianza en la sociedad moderna en una variedad de temas, el nuevo estudio señala que algunas personas también niegan que la Sexta Extinción haya comenzado. Además, otros lo aceptan como una trayectoria evolutiva nueva y natural, ya que los humanos son solo otra especie que desempeña su papel natural en la historia de la Tierra.

Algunos incluso consideran que la biodiversidad debe manipularse únicamente en beneficio de la humanidad, pero ¿beneficio definido por quién?, se preguntan los autores.

“Los humanos son la única especie capaz de manipular la biosfera a gran escala”, enfatizó Cowie. “No somos simplemente otra especie que evoluciona frente a las influencias externas. Por el contrario, somos la única especie que tiene una elección consciente con respecto a nuestro futuro y el de la biodiversidad de la Tierra”.

Para combatir la crisis, varias iniciativas de conservación han tenido éxito para ciertos animales carismáticos. Pero estas iniciativas no pueden dirigirse a todas las especies, y no pueden revertir la tendencia general de extinción de especies.

Sin embargo, es fundamental continuar con estos esfuerzos, seguir cultivando una maravilla para la naturaleza y documentar la biodiversidad antes de que desaparezca, señalan.

“A pesar de la retórica sobre la gravedad de la crisis, y aunque existen soluciones correctivas y se señalan a la atención de los responsables de la toma de decisiones, está claro que falta voluntad política”, dijo Cowie.

“Negar la crisis, aceptarla sin reaccionar o incluso alentarla constituye una derogación de la responsabilidad común de la humanidad y allana el camino para que la Tierra continúe en su triste trayectoria hacia una Sexta Extinción Masiva”, añadió.