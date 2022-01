Allanaron en Mar del Plata a una banda que había estafado a una abuela en Madryn

Una banda sospechada de cometer estafas en Chubut con “el cuento del tío”, sobre los dólares que pierden valor, fue identificada en Mar del Plata. En Puerto Madryn, estafaron a una abuela en casi medio millón de pesos y se sospecha que hicieron un “raid delictivo” también en Trelew y Comodoro Rivadavia. La Fiscalía de Puerto Madryn logró identificarlos en «La Feliz», donde se les secuestró un vehículo de alta gama y se los imputará por el delito de estafa.

“Fue un trabajo de investigación complejo”, explicó el fiscal Jorge Bugueño, a cargo de la causa. “Este tipo de modalidad de estafa es difícil de investigar, sumado a que los autores muchas veces no son de la localidad”, sostuvo el funcionario. Ahora serán sometidos al proceso judicial y como medida cautelar, se les secuestró un vehículo Toyota Yaris, valuado en 25 mil dólares.

“Dale los dólares”

La modalidad de estafa ya es muy conocida: una llamada de un familiar que alerta sobre una corrida bancaria o dólares que van a perder valor. En el caso de Puerto Madryn, una mujer recibió un llamado al teléfono fijo de parte de una joven que se hizo pasar por su nieta. La mujer notó que la voz la tenía rara, pero la joven le dio una explicación: “estoy congestionada”, incluso le dijo que, por las dudas, había ido a hisoparse. Luego le indicó que estaba en el banco y la alertó que los dólares iban a perder valor, por lo que tenía que cambiarlos antes del mediodía. “Abuela, esperá, hagamos una cosa así mas rápido, ahora va un amigo a buscar los dólares así los aporto al banco. Metelos en una bolsa y él va ir a tu casa, dáselo que estoy en el banco, igual no cortes el teléfono”, le dijo la falsa nieta.

A la casa de la mujer, ubicada en la zona céntrica de Puerto Madryn, a los pocos minutos fue un joven, alto, delgado. Estaba con camisa y pantalón de vestir. La mujer no sospechó y le entregó 250 euros y 1.741 dólares, que al valor de cambio paralelo, son 400 mil pesos. La mujer finalmente pudo comunicarse con sus familiares y constató que realmente no era su nieta, sino que se trató de una estafa.

Atrapados

La familia realizó la denuncia y el trabajo de investigación de la Policía y la Fiscalía fue exhaustivo. La Policía revisó las cámaras de seguridad para identificar al joven que fue a buscar el dinero y descubrieron que se movilizaban en un vehículo Toyota Yaris. También se analizaron la lista de llamadas al número fijo y se descubrió que hubo más víctimas.

La Fiscalía emitió una orden de alerta sobre el vehículo que fue encontrado en Mar del Plata y quedó secuestrado. Lo identificaron a través de los anillos de seguridad digital, que son cámaras de vigilancia y lectoras de patentes, comunicadas con puestos de monitoreo. Cuando se cargó en el sistema el alerta sobre el vehículo pudo ser identificado y luego, en colaboración con la Policía Bonaerense, se realizaron allanamientos en dicha ciudad.

Se identificaron a los presuntos integrantes de la banda y ahora se buscará avanzar en las pruebas para determinar que son los autores de la estafa. Serán imputados por el delito y sometidos a proceso, explicó el fiscal Jorge Bugueño, a cargo de la causa judicial.