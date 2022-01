Alejandro Fantino fue tendencia por un insólito paso de baile

Alejandro Fantino se convirtió en tendencia en Twitter luego de publicar como historia de Instagram un insólito video, en el que se lo ve con el torso desnudo y bailando de modo estrambótico. A juzgar por el hashtag del posteo, el popular conductor quiso referirse en tono irónico a la polémica generada en torno a las fiestas afterbeach de Mar del Plata, que se realizan a escala multitudinaria pese a una ola de la pandemia de coronavirus.

Mientras su novia -Coni Mosqueira- se encuentra haciendo Fashion Tour 2022 por la costa argentina, el periodista y actual presentador de Intratables (América) se grabó en su casa en solitario y sin remera, mostrando la mayor parte de su propiedad. Se lo ve tirando pasos en clave narcótica, mientras mira fijo a la cámara de su celular. Durante el video no dice nada y sólo se deja arropar por lo que escribió abajo: “¡Afterbeach solo! Alone (solo) #AfterBeach”.

Los seguidores de las redes sociales no dejaron pasar el particular video de Fantino y en las redes sociales el conductor se volvió tendencia. “¡Todavía no me recupero del video de Fantino!”, escribió una usuaria. “Fantino y otro efecto adverso de la tercera dosis”, bromeó otro. “El video de fantino me representa mas de lo que quisiera”, señaló otro.

Alejandro en el 2021 cumplió 50 años. Su estilo único hizo que rápidamente trascendiera, logrando notoriedad. Hoy, 29 años después, es un todoterreno. El relato ya es parte del pasado. El presente lo tiene ligado a al deporte –conduce ESPN Show, por ESPN- y al mundo de la política en Intratables, por América.

“¿Sos de mirar las redes sociales para ver que se dice de vos?”, fue la pregunta que Teleshow le hizo en su momento cuando en septiembre del año pasado cumplió 50 años de vida. “Las miro mucho. Entiendo y tomo mucho de lo que se dice allí en forma positiva. Y lo que es tremendamente agresivo o destructivo, lo paso por el tamiz de lo que significa que esté ahí. Me parece que en las redes sociales sacamos lo reprimido, el inconsciente freudiano. Ahí estamos, y yo entro, leo, muchas veces comprendo agresiones, pero no me engancho si me agreden profundamente, no me produce ningún tipo de daño mental”, respondió.

También le dedicó emotivas palabras a su actual pareja. “Coni (Mosquera) es el punto perfecto de todo lo que me hace bien en mi vida. Es mi compañía, mi consejera, la persona con que entiendo día a día lo que es amar, que te amen. En este tren, una de las cosas perfectas es haber conocido a Conita, porque compartir la vida con ella me asegura felicidad. Estamos viendo juntos hace bastante tiempo y por supuesto que vamos a seguir dando un paso más. En algún momento nos vamos a casar, si es que ella quiere, porque yo sí quiero. Y también está en nuestros planes ser padres, tener hijos. Me parece que es la continuidad perfecta cuando realmente hay amor. Estamos súper afianzados y vamos por esos pasos. Ella tiene una condición que es lo que me enamora y es que todos los días me pone un poquito más de alas”, destacó meses atrás en la misma entrevista. (Fuente: Teleshow)