Advierten de potencial «caos» por 5G cerca de aeropuertos en Estados Unidos

Las principales aerolíneas de Estados Unidos pidieron este lunes (17.01.2022) al Gobierno estadounidense que bloquee la transmisión de señales 5G en un radio de 3,2 kilómetros alrededor de las pistas de aterrizaje de los aeropuertos, dos días antes de que se active esa tecnología.Airlines for America, que representa a los principales transportistas de pasajeros y carga, advirtió que, si eso no ocurre, el lanzamiento este miércoles 19 de enero de las nuevas bandas de frecuencia 5G en Estados Unidos tendrá consecuencias «catastróficas» en las operaciones de las aerolíneas comerciales del país.

«Incalculable»

«El efecto dominó tanto en las operaciones de pasajeros como de cargamento, en nuestro personal y en la economía en general es simplemente incalculable», indicó la asociación en una carta enviada a varios representantes del Gobierno federal. «Para ser francos, el comercio de la nación se estancará», agregó.

Sistemas de seguridad en riesgo

Las compañías advirtieron que las nuevas bandas de frecuencia de 3,7 a 3,8 gigahercios (GHz), el llamado espectro de banda C, que brindará a las redes un mayor alcance geográfico y señales más rápidas, pueden provocar que muchos sistemas de seguridad de los aviones se vuelvan «inutilizables».

«Infundadas»

En este contexto, las teorías de conspiración de que el nuevo coronavirus puede estar relacionado con la tecnología inalámbrica han provocado el incendio de antenas de telefonía móvil en 10 países europeos y ataques a los trabajadores de mantenimiento en los últimos meses. Esta teoría carece de base científica porque las ondas emitidas por los sistemas de telecomunicaciones, sean teléfonos de cualquier generación o radios, no pueden interactuar con un virus. La quinta generación de telefonía móvil es 20 veces más rápida que la 4G, pero no es peligrosa, o al menos no más que otras redes de comunicación y aparatos que utilizados desde hace décadas.

El mensaje de la OMS

La Organización Mundial de la Salud (OMS) aclara en su página web que los virus no se desplazan por las ondas electromagnéticas ni las redes de telefonía móvil. «El COVID-19 se transmite a través de gotículas minúsculas de secreciones respiratorias expulsadas cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. También es posible infectarse si se toca una superficie contaminada y posteriormente se lleva uno la mano a los ojos, la boca o la nariz», asegura la agencia de la ONU, el cual añade que el COVID-19 se está propagando también en países en los que no existe una red 5G.

La UE busca abordar las noticias falsas

Ahora, la Unión Europea, liderado por un grupo de 15 países, incluidos Polonia y Suecia, busca idear una estrategia para contrarrestar la desinformación y las afirmaciones falsas sobre la tecnología 5G descarrilen la recuperación económica de la región y sus objetivos digitales. La UE de 27 naciones ve al 5G como el eje de su recuperación económica de la pandemia de COVID-19 y la autonomía tecnológica, con su promesa de permitir todo, desde automóviles autónomos hasta cirugía remota y una fabricación más automatizada. Los 15 países enumeraron sus preocupaciones y propuestas en una carta conjunta a la directora digital de la UE, Margrethe Vestager, al comisionado de mercado interno Thierry Breton y a la jefa de valores Vera Jourova que fue vista este 19 de octubre por Reuters.»Está claro que estamos presenciando una creciente actividad del movimiento anti-5G en la Unión Europea», dijeron, pidiendo a la UE que «adopte un enfoque activo, a largo plazo y sistémico» para abordar las preocupaciones sobre el 5G. y campos electromagnéticos. (DW)