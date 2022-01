A pesar del ómicron los micros mantienen todas sus rutas

Desde la Cámara Empresaria de Larga Distancia (Celadi), aseguraron que, a pesar del nuevo brote de coronavirus por la variante ómicron, las empresas de micros no están presentando serias dificultades para mantener los servicios. De hecho, señalaron que el ritmo de las operaciones se condice con la programación inicial para la temporada de verano; así como se diferenciaron de las complejidades que surgieron en el transporte aerocomercial.

“Los servicios se están prestando dentro en los parámetros normales”, recalcó Gustavo Gaona, vocero de la Cámara, para explicar: “Los ómnibus tienen muchas frecuencias diarias y eso genera mucha existencia de demanda, personal y conducción”.

En esta línea, remarcó que el transporte terrestre se caracteriza por tener una amplia flota para brindar servicios y sostuvo que a nivel nacional hay más de 3.500 micros autorizados para realizar viajes de larga distancia. No obstante, reconoció que este segmento no está exento de posibles complicaciones en la operación, pero destacó que se reforzaron los protocolos para mitigar el impacto de la tercera ola de contagios de COVID-19.

Por otra parte, recordó que todos los pasajeros que presenten síntomas no pueden viajar; al tiempo que aclaró: “Las empresas pusieron a disposición sus ejecutivos comerciales para que las personas que deban postergar su viaje lo hagan sin ningún tipo de problema ni penalidad dentro del año”.

Apuesta al verano

Habiendo sido uno de los sectores más afectados por la pandemia, desde la entidad que aglutina a las empresas de micros de larga distancia afirman que las fiestas de fin de año y la temporada de verano marcarán la recuperación del segmento.

“El movimiento se intensifica en cada una de las terminales de ómnibus de país”, indicaron, para agregar que los destinos con atractivos naturales se imponen para este verano y las localidades balnearias suelen atraer aún más a los turistas.

En este sentido, advierten que esta temporada habrá un buen movimiento, y comunicaron: “Será muy superior al del año pasado, aunque no esperamos un crecimiento, sino un camino de recuperación. El objetivo es alcanzar el 80% de los pasajeros que viajaban previo al comienzo de la pandemia en esta época del año», detallaron.

Por otra parte, detallaron que para este período estival ya se recuperaron los 1.600 destinos que conectan regularmente los micros de larga distancia; mientras que hicieron hincapié en la reactivación de los servicios internacionales que hace algunas semanas volvieron a operar con los principales destinos de Brasil, Uruguay y Paraguay, entre otros.