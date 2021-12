YPF invertirá u$s 1.700 millones en Vaca Muerta el año próximo

Así lo anticipó Pablo González, presidente de la compañía, en una entrevista. El directivo consideró que la construcción del nuevo gasoducto troncal marcará un antes y un después en la historia gasífera del país.

YPF dará un salto de 500 millones de dólares en su inversión en Vaca Muerta en el 2022. De este modo, totalizará unos u$s 1.700 millones en el próximo año, de la mano del despegue de una mayor producción de gas y petróleo en los yacimientos que desarrolla en Neuquén en el segmento no convencional.

González dijo que la empresa ya invirtió 10 millones de dólares para acondicionar la puerta de salida para el crudo hacia Chile, y al mismo tiempo criticó a la gestión del gobierno nacional anterior por no concretar una obra que evite los cuellos de botella del gas, en medio de la crisis mundial por la disponibilidad de este recurso que impone valores récords y eventuales importaciones más caras en dólares para el país.

También dijo que el nuevo presupuesto recientemente aprobado va a marcar el inicio de una etapa de crecimiento para el shale que va a determinar que tal vez en dos años el no convencional tenga una producción superior al convencional y, en segundo lugar, que YPF tenga saldos exportables. En no convencional, a su vez, pasaron de 39 mil a 61 mil barriles en un año (promedio diario), lo cual considera «una ayuda importantísima en este momento del incremento de la oferta energética para Argentina en un contexto de crisis internacional». En ese sentido, agregó que en el país «estamos con el gas en la liquidación de la producción a u$s 3,55 por millón de BTU (MBTU) y en Europa está a 30 el gas natural licuado (GNL). En función de los yacimientos que tenemos en Vaca Muerta y el gasoducto (troncal Néstor Kirchner) nos da mucho optimismo para el año que viene». (Fuente: Revista Petroquímica)