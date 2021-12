Warner Channel se anticipa al estreno de “The Matrix Resurrections” con una maratón de toda la saga

Esta semana llegará a las salas de cine The Matrix Resurrections, la cuarta entrega de la famosa saga de películas que se hizo muy famosa a comienzos de los 2000. Luego de muchos años, esta nueva cinta traerá de regreso a Neo (Keanu Reeves) y sus arriesgadas aventuras en una red paralela, esa que conoció luego de haber tomado las pastillas rojas que le ofreció Morpheus (Laurence Fishburne).

Muchos son los fanáticos de esta cinta, su trama y sus personajes. Pero también, hay algunos que no conocen muy bien la historia, aunque están bastante interesados por ver esta cuarta entrega. Por eso, para los unos o los otros, Warner Channel emitirá una maratón con las cintas de esta saga para que todos lleguen listos y actualizados a las sala de cine. ¿Cuándo será? Este martes, 22 de diciembre.

Este especial empezará con la icónica Matrix, que además de Neo y Morpheus, también tiene como protagonista a Carrie-Anne Moss, quien le da vida a Trinity. La historia inicia cuando Neo comienza a tener sueños constantes respecto a que es el blanco de los siniestros agentes de una entidad gubernamental paralela. Sin embargo, pronto se da cuenta que no son sueños, y que todo está sucediendo realmente. Pronto es convocado por un grupo de rebeldes para desafiar a tal entidad y liberar a la raza humana. La cinta se presentará a las 16:45 Argentina.

Más tarde llegará el turno de Matrix recargado. En esta ocasión, Neo, Trinity y Morpheus viajan a Zion, el último núcleo de seres humanos libres en la Tierra. Allí, Neo tendrá 72 horas para detener a las máquinas antes de que estas terminen de dominar lo poco que queda de la humanidad. Y aunque Neo tiene nuevos e impresionantes poderes, lo cierto es que esta no será un tarea fácil, pues los enemigos también se han fortalecido. Podrás ver esta película a las 19:25 (Argentina).

Finalmente, conéctate con Matrix revoluciones a las 22:00 de Argentina. Este se convirtió en el explosivo final de la trilogía de las hermanas Wachowski, y centra su trama en el desenlace de la guerra entre los hombres y las máquinas. En cuanto a The Matrix Resurrections, la cinta retoma la vida de Neo cuando vuelve a encontrarse dentro de la Matrix.