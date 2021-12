Tini Stoessel dio positivo de Covid-19

Ángel de Brito confirmó en su cuenta de Twitter que la cantante Tini Stoessel dio positivo por coronavirus. En el mismo mensaje explicó que la joven «está bien» y que se encuentra aislada en Buenos Aires.

En Los Ángeles de la Mañana, De Brito dio más información. «Confirmé la información con su papá porque había un rumor desde hace dos días y ahora se sabe que dio positivo», explicó.

«Tini está perfecta, sin dolencias y se siente bien. Estaba por viajar a Europa en los próximos días así que se hizo el test y se confirmó el resultado. Está tranquila en Buenos Aires», agregó.

Ángela Torres también se contagio de Covid-19

Otra de las artistas que confirmó que se había contagiado de Coronavirus fue Ángela Torres. a joven cantante y actriz reveló que no la está pasando bien y dio detalles de cómo se encuentra.

“Che, quería avisarles que estoy con covid. Me quiero matar. Hay que cuidarse, wacho. Esto no se termina más. Qué tortura, por dios. Pero bueno, para eso, para que se rescaten y se cuiden lo más que puedan en estas fiestas o en estos días también”, comenzó diciendo Ángela Torres a través de Instagram.

“Antes de año nuevo así no lo pasan encerradas como yo. Y eso, wacho que no jodan, que nos cuidemos”, pidió a sus seguidores.

“Está todo el mundo con covid o mucha gente con covid. Y mucha gente con contacto estrecho. Esto está re picado. Así que eso, hay que cuidarnos. Yo hoy me siento bien, ayer estuve con mucha fiebre”, expresó.