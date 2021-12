Terenzi: “El asesinato de Tino John es violencia institucional”

La senadora nacional de Chubut, Edith Terenzi (JxC) presentó un pedido de informes que será analizado en la comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta del Congreso.

“En la sesión que no fue, nos encontrábamos con Claudia, la pareja de Tino John, e íbamos a solicitar el tratamiento sobre tablas del Pedido de Informes que presentamos esta semana”, relató Terenzi en relación a lo ocurrido en la sesión del miércoles 29 de diciembre.

Aunque no se pudo exponer en sesión, la legisladora confirmó que el proyecto cuenta con número de expediente y va a ser tratado en la Comisión de Derechos Humanos ya que se trata de un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que detalle sobre “las acciones y medidas llevadas adelante en el marco de la debida garantía procesal y posible comisión de actos de violencia institucional”.

“Insistimos que el asesinato de Tino John es un caso de violencia institucional. No solo deben estar identificados los autores materiales del hecho sino también hay que encontrar a todos los responsables políticos que tomaron las decisiones en esta muerte”.

Por su parte Claudia Costa, viuda de Tino John, expresó estar muy agradecida con los senadores Terenzi y Torres, agregando que “hace mucho tiempo que estoy luchando y ellos respondieron a una nota y a un pedido”.

“Estoy muy agradecida porque me dan fuerzas para que todos los responsables sean penados con la pena máxima que da la Ley. Todos los involucrados por acción o por omisión”.