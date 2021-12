«Spider-Man: No Way Home» ya es la película más vista de 2021

«Spider-Man: No Way Home» superó en su segundo fin de semana los mil millones de dólares en la taquilla mundial, lo que la convierte en el primer filme en alcanzar esa cifra en pandemia pero además lo ubica en un podio junto con las entregas de la serie «Avengers», de 2018 y 2019, en llegar a esos guarismos en tan pocos días desde su estreno.

Durante el fin de semana navideño, la película protagonizada por Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei y Benedict Cumberbatch reembolsó 85,1 millones solo en salas de Estados Unidos, y acumula a nivel local unos 467,3 millones en dos semanas, según datos del sitio especializado Box Office Mojo.

El filme ya ha recaudado más de 1.054 millones de dólares a nivel mundial. La cinta se estrenó el pasado 15 de diciembre, eso quiere decir que en tan solo dos semanas ha logrado la grandiosa suma.

Cabe mencionar que otras películas que también han superado los mil millones en tiempo récord han sido Vengadores: Endgame (2019) y Vengadores: Infinity War (2018), que lograron esto en cinco y 11 días después de su lanzamiento, respectivamente.

Spider-Man: sin camino a casa, como es su nombre en español, realizó una buena campaña de expectativa con sus adelantos, pues los espectadores estaban ansiosos por saber si finalmente iban a ver un multiverso y si en este aparecerían los otros Hombres Arañas que se ha visto en la pantalla grande y que han sido interpretados por Tobey Maguire y Andrew Garfield. Por eso, no dudaron en comprar sus entradas y ver la cinta lo antes posible, antes de que se empezaran a filtrar los primeros spoilers.

Días antes de su estreno, se abrió en los diferentes cines de Latinoamérica una preventa para que los más fanáticos pudieran asegurar una silla y ver la cinta antes que los demás. La preventa fue un éxito total, ya que las páginas de las salas de cine colapsaron y este tema se convirtió en tendencia en las redes sociales.