Romina Lescano se despidió de Damas Gratis y apuntó contra su hermano Pablo: “Ni una humillación más”

El lunes tomó por sorpresa a los fanáticos de Damas Gratis una inesperada noticia que pone fin a una etapa musical que duró más de veinte años. Romina Lescano, hermana del líder la banda de cumbia, siempre subía al escenario en su rol de corista durante de los shows de las últimas dos décadas. A través de sus historias de Instagram anunció su repentina desvinculación de la agrupación y aunque en un principio se había despedido con un pacífico mensaje, a medida que pasaron las horas dejó entrever el conflicto que mantiene con Pablo Lescano.

“Lastimosamente hoy quedé desvinculada de la banda Damas Gratis. Gracias a todos mis compañeros por el valor y el respeto que me dieron como mujer y compañera en estos 21 años. Me quedo con un buen recuerdo. ¡Los voy a extrañar!”, escribió en una storie que también compartió como publicación. El posteo rápidamente se llenó de preguntas por parte de los usuarios, quienes le pedían que expusiera los motivos por los que se iba de la banda. La hermana de Pablo no respondió ningún comentario, pero luego amplió lo ocurrido en otra historia.

Con asteriscos enumeró algunas frases que el cantante le habría dicho en medio de una discusión: “‘Hace 23 años vengo aguantándote porque sos mi hermana’; ‘No te soporto más‘; ‘No vengas más’; ‘Sos un dolor de huevos’; ‘Y encima no sabés cantar’; ‘Devolvéme los dos millones que perdiste’”. Después de replicar esos hirientes mensajes, aseguró que no tolerará más la situación: “Ni una humillación más, no me lo merezco. Hasta acá llegó mi amor”.

Mientras tanto, Pablo hizo un posteo que despertó más confusión que certezas: “Chau langosta. Buen viaje, gede”. Algunos seguidores pensaron que se trataba de una referencia indirecta a la salida de su hermana, pero otros sostuvieron que en realidad se refería a un amigo que falleció recientemente al que apodaba “langosta”. Otra de las versiones que circuló en las redes se centró en el reclamo del cantante sobre los 2 millones de pesos, ya que podría estar relacionado con el robo que sufrió en 2004 cuando irrumpieron en una caja de seguridad donde guardaba los ahorros de toda su vida y se llevaron 680.000 dólares.

Aquel traumático hurto sumió en profunda depresión al cantante, quien llegó a asumir que a partir de ese golpe anímico y material cayó en la adicciones. En diálogo con C5N había mencionado a Romina, y dejó entrever que la responsabilizaba por la administración de su cuenta bancaria: “Vino mi hermana, me dijo eso, que la caja estaba vacía, y ni bien terminó de decírmelo, me sumergí completamente en la droga: era un pibe, no tenía casa, tenía un auto y una moto nada más, pensé que no quería vivir más”.

En septiembre último la joven había celebrado sus veinte años como la voz femenina de Damas Gratis, y allí había felicitado a su hermano por el éxito: “Como pasan los años y la banda sigue intacta, con idas y vueltas, con alegrías y tristezas, tantas horas de compartir, convivir en las giras y hoy seguimos vigentes: algunos quedaron en el camino pero aún nuestra música sigue sonando, no sólo en Argentina sino en otros países”. Y completaba: “Gracias a todos los que forman parte de nuestra vida, a todos aquellos que nos siguen, nos escuchan y nos mantienen en vigencia día a día, y felicidades a mi hermano que deja la pasión en todo lo que hace”.

“¡Por muchos años más!”, auguraba, algo que ahora quedó echado por tierra tras la pelea familiar. Esta misma noche la banda subirá al escenario del Gran Rex, y por primera vez estará ausente Romina. El cantante no hizo ninguna aclaración en su cuenta de Instagram y se limitó a palpitar el concierto que brindarán sobre la avenida Corrientes.

