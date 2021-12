«Reculando en chancletas»

Nunca más apropiada la expresión popular «reculó en chancletas», que para definir el accionar del intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, quien este lunes a través de su cuenta de Twitter afirmó que no adherirá a la Ley de Zonificación. El Jefe comunal sustentó su decisión en que habría escuchado la voz del pueblo que se manifestó en las calles y por ello daría marcha atrás con su posicionamiento previo. A decir verdad, la adhesión a la Ley Zonificación Minera que aprobaron los concejales de Puerto Madryn a través de una Ordenanza, fue posible gracias al voto de los concejales del oficialismo que son mayoría en el Cuerpo Legislativo. Sería de una ingenuidad supina, suponer que los ediles oficialista actúan cual librepensadores. Así las cosas, por estas horas, Sastre no solo ha expresado que Madryn no adheriría a la Ley de Zonificación porque escuchó la voz del pueblo; sino que además, sus laderos, estarían haciendo circular el rumor de que los hermanos Sastre se enfrentaron con Arcioni durante el fin de semana por este tema, porque estaban dispuestos a salir a la calle con los manifestantes. Ciertamente, estas maniobras poco ortodoxas, exponen a los funcionarios de un modo que no contribuye con el relato que pretenden instalar. Estaban a favor de la zonificación, y ahora reculan porque no encontraron apoyo popular. No hace falta, hacer trascender supuestos enojos con el Gobernador. La diputada Gabella no estuvo en la votación del proyecto, y así evitaba la posibilidad de un empate que obligara a Sastre a votar. Antín, votó negativo, pero garantizó el quórum, y Williams, leal como ninguna, votó a favor del proyecto. Las acciones de los diputados y los concejales madrynenses fueron lícitas, lo poco serio, es que sus referentes políticos quieran negarlos para no perder popularidad.