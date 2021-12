Rawson: un ex presidiario quedó detenido por golpear y amenazar a su pareja

Mientras la juez Karina Breckle le comunicaba a un hombre que por 15 días quedaría detenido por golpear y amenazar a su pareja, observó que el imputado miraba de manera intimidante a la víctima. “No mire a la víctima. Me tiene que mirar a mí”, le advirtió con firmeza la magistrada a Jeremías Sosa, un chaqueño que llegó hace seis días a Rawson y que ahora quedó tras las rejas, tras ser detenido por la policía, el jueves pasado, en el interior de la casa de la mujer en la calle Lamadrid de Rawson.

“No la mire. Me tiene que mirar a mí”, tuvo que insistirle dos veces más. En esos 15 días la Fiscalía de Rawson tiene que avanzar en la investigación del incidente, reunir pruebas y en otra audiencia, antes de las fiestas de fin de año, se resolverá si el incidente propio de un caso más de violencia de género, se cierra con una “solución alternativa al conflicto”, o continúa el proceso penal con una pena que podría ir desde los 6 meses a los 4 años de prisión de efectivo cumplimiento.

Sosa no es de Rawson, no tiene domicilio fijo. Vino desde Buenos Aires para reiniciar la relación con la víctima, a la que conoció hace muy pocos meses atrás. Desde su llegada, hace seis días, convivía en la casa de la mujer, dedicándose a la venta ambulante.

En octubre del año 2018 terminó de purgar una condena de dos años en la provincia de Buenos Aires por el delito de intento de robo a mano armada.

Golpes y amenazas

El incidente se produjo el jueves en la casa de la mujer (Y.U.) en la calle Lamadrid de Rawson. Encerrada en el baño la víctima pudo llamar a la policía. Minutos antes había sido golpeada en el rostro y amenazada de muerte con “prenderla fuego”, tal como narró en la audiencia el funcionario de fiscalía Leonardo Cheuquemán. Cuando llegaron los policías encontraron al hombre en actitud desafiante, con intenciones de enfrentarlos. Inmediatamente fue reducido.

Cámaras de seguridad muestran a Sosa pateando el portón de la casa de la mujer intentando ingresar por la fuerza. Lo que muestran las filmaciones coinciden con lo narrado por la mujer. También se evidencia las intenciones de Sosa de dañar a las cámaras que estaban registrando el incidente. Cheuquemán además calificó al hecho como “muy grave”.

Miedo

La víctima se hizo presente en la audiencia por profesionales del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD) de Rawson. Tiene miedo y así lo expresó ante la jueza Breckle, cuando ésta le dio la oportunidad de manifestarse en la audiencia. “Ayer me quiso matar, me quería prender fuego. Nunca le hice nada”, expresó angustiada la mujer. El mismo SAVD (equipo de abogados y psicólogos con los que cuenta la Procuración General del Chubut), elaboró un informe sobre lo ocurrido y la situación emocional de la víctima: Concluyó que el riesgo que tiene ser agredida nuevamente “es alto”. Fue otro de los argumentos que expuso el doctor Cheuquemán al momento de pedir dos meses de prisión. Los médicos que revisaron a la mujer también hallaron hematomas en su cuello.

La jueza Breckle consideró que ese plazo es excesivo para privar de libertad al imputado y que “en 15 días el Estado (la Justicia) tiene que resolver el conflicto, ya sea a través de una medida de solución alternativa del conflicto que hasta puede barajar la posibilidad que el imputado se aleje de Rawson donde no tiene ningún tipo de arraigo, o se mantenga el proceso en su contra con la posibilidad de ser hallado culpable y purgar una condena de efectivo cumplimiento.

La imputación es la de “amenazas con lesiones, agravados por le vínculo y por ser cometidas en el marco de violencia de género”.